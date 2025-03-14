Армия РФ активизировалась на Северском направлении: активно применяют дроны

РФ активизировалась на населенном пункте Белогоровка на Северском направлении. Фото: скриншот

Российская армия активизировалась вблизи населенного пункта Белогоровка Луганской области. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в прямом эфире «Суспільне. Студія».



«Противник в разы активнее начал применять FPV-дроны, труднее стало заводить и выводить личный состав на позиции и с позиций. Где-то, к сожалению, приходится личный состав для сохранения жизни держать дольше на позициях. Враг активно проводит штурмовые действия и насыщение для того, чтобы в дальнейшем штурмовать населенный пункт Белогоровка», — отметил он.



По словам Запорожца, в южной части Северского направления серьезной активности оккупантов не видно после того, как их наступательные действия недавно потерпели неудачу.



«Но враг применяет такую составляющую как мотоциклы. Где-то пытаются куда-то добраться, погода способствует», — отметил спикер.



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