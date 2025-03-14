Активиста Демьяна Ганула убили в центре Одессы: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого. Фото: Игорь Клименко

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в убийстве активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.



По его словам, в квартире, где скрывался мужчина, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.



Клименко поблагодарил полицейских, которые задержали подозреваемого. Также заявил, что все детали будут позже.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Одессы 14 марта застрелили мужчину. Пострадавший умер от полученных ранений. Погибшим был активист Демьян Ганул.



Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля Демьяна Ганула. Кроме того, опубликовано фото подозреваемого.