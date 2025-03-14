В ГВА назвали, какое сейчас расстояние от Покровска до линии фронта

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Наименьшее расстояние от края города Покровск Донецкой области до линии фронта составляет 1800 метров. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, на линии фронта в Покровской громаде ситуация стабилизировалась.



«В городе остается немного больше 2500 людей. Водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения в городе нет. Однако еще работают у нас небольшие магазины, работает аптека, работает врач-терапевт, но не в самой больнице, потому что ее «развалило» 10 авиабомбами. Также работают сотрудники коммунальной сферы – это работники водоканала, которые раздают питьевую воду. Есть у нас точки раздачи питьевой и технической воды. Сотрудники критической инфраструктуры поддерживают жизнедеятельность тех людей, которые еще остались в городе», – рассказал начальник ГВА.

Напомним, что украинская пехота провела штурм и захватила позицию армии РФ под Покровском.