Третья штурмовая бригада стала Третьим Армейским корпусом

Третья штурмовая бригада. Фото: 3 ОШБр

Третья штурмовая бригада, созданная в 2022 году украинскими добровольцами, официально получила статус Третьего Армейского Корпуса. Об этом сообщили в подразделении в День украинского добровольца.







За три года бойцы корпуса приобрели уникальный боевой опыт, успешно проводили контрнаступательные операции и внедряли передовые технологии в подготовку личного состава.



В сообщении пресс-службы подчеркивается, что настало время «расширить горизонты» и вывести боеспособность подразделения на новый уровень.



В числе приоритетных направлений работы отмечены повышение технологичности, усовершенствование системы командования и планирования, а также усиление эффективности ведения боевых действий.



В Третьем Армейском Корпусе заявили о намерении «с новой силой рвать врага» и подчеркнули, что будут следовать духу украинского добровольческого движения.