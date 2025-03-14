Третья штурмовая бригада стала Третьим Армейским корпусом

Третья штурмовая бригада, созданная в 2022 году украинскими добровольцами, официально получила статус Третьего Армейского Корпуса. Об этом сообщили в подразделении в День украинского добровольца.
За три года бойцы корпуса приобрели уникальный боевой опыт, успешно проводили контрнаступательные операции и внедряли передовые технологии в подготовку личного состава.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что настало время «расширить горизонты» и вывести боеспособность подразделения на новый уровень.
В числе приоритетных направлений работы отмечены повышение технологичности, усовершенствование системы командования и планирования, а также усиление эффективности ведения боевых действий.
В Третьем Армейском Корпусе заявили о намерении «с новой силой рвать врага» и подчеркнули, что будут следовать духу украинского добровольческого движения.
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