Африканские наемники в ВС РФ отрабатывают штурмы на мопедах

Штурм африканских наемников на двухколесном транспорте. Фото: кадр и звидео

Африканские наемники в составе российских войск тренируются штурмовать лесные посадки, используя мопеды и мотоциклы. Об этом сообщает телеграм-канал «Exilenova+».



На опубликованном видео видно, как во время учений африканский наемник вместе с российским военным разгоняется в сторону импровизированной посадки.



Во время движения на мопеде африканец управляет транспортом, а его напарник держит автомат и имитирует стрельбу.



Ранее в январе этого года FPV-дрон ВСУ уничтожил стоянку российских мотоциклов в гараже. Также СОУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении.