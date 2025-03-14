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Африканские наемники в ВС РФ отрабатывают штурмы на мопедах

14 марта 2025, 15:15

Африканские наемники в ВС РФ отрабатывают штурмы на мопедах

Штурм африканских наемников на двухколесном транспорте. Фото: кадр и звидео Штурм африканских наемников на двухколесном транспорте. Фото: кадр и звидео

Африканские наемники в составе российских войск тренируются штурмовать лесные посадки, используя мопеды и мотоциклы. Об этом сообщает телеграм-канал «Exilenova+».

На опубликованном видео видно, как во время учений африканский наемник вместе с российским военным разгоняется в сторону импровизированной посадки.

Во время движения на мопеде африканец управляет транспортом, а его напарник держит автомат и имитирует стрельбу.

Ранее в январе этого года FPV-дрон ВСУ уничтожил стоянку российских мотоциклов в гараже. Также СОУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении.

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