Украинская пехота провела штурм и захватила позицию армии РФ под Покровском: в НГУ показали уникальные кадры

Штурм российской позиции. Фото: кадр из видео

3-я бригада оперативного назначения «Спартан» НГУ провела штурмовые действия на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



В результате украинские пехотинцы заняли российскую позицию и, судя по видео, ликвидировали несколько оккупантов.



«Уникальные кадры от воинов бригады «Спартан». Лесополоса в зоне ответственности бригады забросана телами россиян, ведь мы уничтожаем их всеми имеющимися средствами», – отметили нацгвардейцы.

Напомним, что ВСУ продвинулись к окраине и освободили большую часть поселка Шевченко под Покровском.