РФ использует «Шахеды» для разведки и наведения

«Шахед» наводит удар по Сумам

Россияне начали использовать «Шахеды» не только для ударов, но и для разведки и корректировки. Об этом сообщил волонтёр Сергей Стерненко.



По его словам, это началось давно, а вчера враг использовал один из «Шахедов» для онлайн-трансляции атаки других дронов по автотранспорту в Сумской области. Очевидно, что противник будет развивать это направление.

«Уже сейчас необходимо комплексное противодействие — от ограничения продажи SIM-карт и блокировки подозрительного трафика до развития полноценной системы "дроновой ПВО" в тылу», — говорится в сообщении.



По мнению волонтера, если двигаться теми же темпами, тыл останется беззащитным, а дроновые атаки будут всё чаще сопровождаться онлайн-разведкой и управлением. Это значит, что враг сможет наносить удары не только по стационарным объектам, но и по подвижным целям — в первую очередь по украинским ЗРК.