Повторная атака на бригаду РФ, причастную к удару по Сумам: повреждены штаб, казарма и склад вооружения

Последствия удара по 112-й ракетной бригаде ВС РФ в Ивановской области. Фото: кадр из видео

В результате повторной атаки БПЛА поврежден штаб 112-й ракетной бригады ВС РФ в городе Шуя Ивановской области. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники.



Также повреждены склад хранения вооружения и крыша казармы.

Напомним, что эта атака произошла 17 апреля, в результате чего на территории воинской части возник пожар.



Днем ранее беспилотники впервые ударили по 112-й ракетной бригаде в Шуе.



Украинская разведка установила, что именно эта бригада причастна к одному из двух ударов по Сумам в Вербное воскресенье.