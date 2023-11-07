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Чи підходять документи в «Дії» для перетину кордону? Відповідь Держприкордонслужби

Вікторія Іщенко
07 листопада 2023, 18:05

Чи підходять документи в «Дії» для перетину кордону? Відповідь Держприкордонслужби

Кордон між Україною та Польщею, КПП «Смільниця-Кросьценко». Фото: Марія Шевців Кордон між Україною та Польщею, КПП «Смільниця-Кросьценко». Фото: Марія Шевців

На контрольно-пропускних пунктах більше не прийматимуть документів у додатку «Дія». Така інформація з'явилася у деяких українських медіа.

У відповідь Державна прикордонна служба заявила, що у такому вигляді їх не приймали й раніше. Які документи потрібно пред'являти на КПП лише в оригіналі та чи однакові умови на всіх пунктах пропуску, розбиралися журналісти «Новин Донбасу».



Для проходу КПП на кордоні — закордонний паспорт має бути фізично наявним

25 жовтня інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» опублікувало інтерв'ю з начальником одного з відділів Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігорем Матвійчуком.

Журналісти поцікавилися у нього, чи можна за документами у додатку «Дія» перетнути кордон.

«Закордонний паспорт має бути фізично. Проте ми можемо прийняти документи у «Дії», які, наприклад, підтверджують, що людина має інвалідність. Паспорт у «Дії» може використовуватись лише для ідентифікації особи, але не для перетину кордону», — сказав Матвійчук.

Попри таку, цілком однозначну відповідь, деякі ЗМІ, посилаючись на Держприкордонслужбу, повідомили, що перетнути кордон лише з документами в «Дії» більше не можна.

Цю інформацію одразу ж спростували й у пресслужбі самого додатка та у прикордонній службі. Тут наголосили – електронний документ не прирівнюється до паперового.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, «Е-паспорт» чи паспорт для виїзду за кордон, який є у додатку «Дія», ніколи законодавством не було визначено як документ для перетину кордону.

«І раніше прикордонники за додатком «Дія» за паспортними документами не здійснювали оформлення людей під час їхнього пропуску через кордон. Власне, громадянин, який хоче перетнути кордон, має фізично володіти паспортом на руках», — зазначив Демченко.

«Дія» полегшує ідентифікацію людини, але не перетин кордону

Паспорти у додатку лише допомагають прикордонникам ідентифікувати особу. Це лише додатковий інструмент у певних випадках. Які ж документи на КПП можна показати лише у «Дії»? І за яких умов їх можуть прийняти?

Наприклад, у чоловіка троє дітей. Щоб перетнути кордон, він може пред'явити свідоцтва про народження цих дітей у «Дії». Але якщо у прикордонників виникнуть сумніви щодо достовірності інформації, вони все одно проведуть додаткову перевірку.

Паралельно Держприкордонслужба нагадує і про документи, які на період дії воєнного стану не потрібні.

«Щодо осіб до 16 років, то правилами визначено, що не потрібна на час дії воєнного стану довіреність чи згода іншого з батьків, коли дитина йде з одним із батьків», — пояснив спікер ДПСУ.

Андрій Демченко також додав, що для громадян України після 16 років це може бути самостійне проходження кордону. Але тут треба батькам враховувати умови в'їзду до різних країн, оскільки не всі країни розглядають 16-річних громадян як повнолітніх.

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Де не діють загальні правила перетину кордону?

Такі правила діють на всіх контрольно-пропускних пунктах. Виняток – КПП на кордоні з Росією та Білоруссю, а також на придністровському сегменті кордону з Молдовою. Рішенням Кабінету міністрів майже всі вони закриті.

Там не відбуваються пропускні операції у їхньому класичному вигляді. Єдиний пункт пропуску на кордоні з РФ, який частково працює, якщо Росія його не закриває — «Колотиловка-Покровка» на Сумщині, але через нього можна лише в'їхати до України.

Єдиний робочий КПП на кордоні з РФ «Колотиловка-Покровка». Фото: Росгранстрой

«Але всі громадяни України, які в результаті війни були змушені виїхати на територію Росії або зараз із тимчасово окупованих територій змушені обирати Росію як транзит, щоб повернутися на підконтрольну українській владі територію, вони можуть у будь-якому напрямку повернутися на територію України. У тому числі через місця, де закриті пункти пропуску і власне там не здійснюються пропускні операції», — запевнив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Щоб потрапити до України з окупованих територій, треба їхати країнами Євросоюзу. Або через КПП «Колотиловка-Покровка». Росія пропускає українців лише через цей пункт.

Тому багато хто обирає саме такий варіант. А Держприкордонслужба наголошує, що всіх громадян України, які доїдуть до КПП на Сумщині, звичайно, пропустять попри те, що він не функціонує в повному обсязі.

Навіть якщо у людини недостатньо документів, які дають право на перетин кордону, на КПП обов'язково проведуть ідентифікацію особи.

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