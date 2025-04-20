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РФ расчищает переправу у Черного Жеребца под прикрытием «тишины»

20 апреля 2025, 19:09

РФ расчищает переправу у Черного Жеребца под прикрытием «тишины»

Россияне пытаются расчистить переправу. Фото: 66 ОМБр Россияне пытаются расчистить переправу. Фото: 66 ОМБр

Россия обустраивает маршруты для прохода тяжёлой техники, прикрываясь так называемым «пасхальным перемирием». Об этом сообщили в пресс-центре 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

9 апреля воины 66-й ОМБр уничтожили комплекс КРВД — установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Чёрный Жеребец, сделав невозможным штурм бронетехникой.

9 апреля военные 66-й ОМБр уничтожили комплекс КРВД. Фото: 66 ОМБр

Сегодня, 20 апреля, россияне пытаются расчистить переправу от остатков техники. Для этого привлечены более десяти человек и специализированная техника. Аэроразведка 66-й бригады продолжает следить за действиями оккупантов.

Россияне пытаются расчистить переправу. Фото: 66 ОМБр

«Также сейчас наблюдаем активизацию штурмовых действий пехоты на позиции одного из батальонов бригады», — говорится в сообщении.

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