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Почти 1500 приговоров за коллаборационизм. Кого осуждают за сотрудничество с оккупационными властями

Виктория Ищенко
21 августа 2024, 14:35

Почти 1500 приговоров за коллаборационизм. Кого осуждают за сотрудничество с оккупационными властями

Суды Украины вынесли почти 1500 приговоров по делам о коллаборационизме. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса Суды Украины вынесли почти 1500 приговоров по делам о коллаборационизме. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

В Украине зарегистрировано более 9 тысяч производств по статье Уголовного кодекса «Коллаборационная деятельность». Правозащитники отмечают: привлекать к ответственности продолжают почти всех, особенно не разбираясь, действительно ли человек тесно сотрудничал с оккупационными властями и каким было это сотрудничество. А законопроекты, внесенные в Верховную Раду с целью изменить ответственность за сотрудничество с захватчиками, довольно дискуссионные и не решают существующие проблемы. В это время люди, которые живут в оккупации, опасаются возвращения украинской власти, потому что, получается, что чуть ли не каждый может оказаться на скамье подсудимых. Кто находится в зоне риска и почему законодательство не меняется — читайте в статье «Новостей Донбасса».

«Украинское законодательство не учитывает стандарты международного права»

В феврале «Новости Донбасса» рассказывали историю электрика из освобожденного Лимана Донецкой области. В то время, когда город был оккупирован в 2022 году, он продолжал выполнять свою работу. После возвращения населенного пункта мужчину обвинили в сотрудничестве с захватчиками. С момента этой публикации прошло полгода, но ситуация по обвинению в коллаборационизме не улучшается. Правозащитники считают, что в этой сфере царит хаос и подчеркивают: уголовная ответственность остается единственным ответом государства на факты сотрудничества украинцев с оккупационными силами. И, собственно, единственным фактором, который учитывается после освобождения территорий.

«Наше законодательство не учитывает стандарты международного гуманитарного права относительно разрешения работать тем лицам, которые выполняют жизненно необходимые функции на оккупированных территориях. Международное гуманитарное право предусматривает, что должен поддерживаться порядок на оккупированных территориях. Нужно поддерживать работу учреждений, которые заботятся о детях, коммунальных учреждений, учреждений, которые должны обеспечивать нормальное функционирование оккупированных территорий — спасательные, пожарные. На данный момент есть 11 приговоров для представителей ГСЧС, 18 приговоров для представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства», — говорит правовой аналитик Центра прав человека ZMINA Анисия Синюк.

К ответственности за коллаборационизм привлекают людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на оккупированных территориях. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

Эксперт отмечает: приговоры выносятся без дополнительного изучения, действительно ли были какие-то факторы в работе этих людей, которые угрожали национальной безопасности. Сам факт занятия определенной должности означает привлечение к ответственности. Также неясно, добровольной или принудительной была эта работа. Как отмечается в отчете Центра прав человека ZMINA, в одном из дел военные оккупационной власти посадили мужчину в машину, завязали ему глаза и связали руки, избивали, допрашивали и удерживали около суток, а затем предложили работу в полиции. Но, несмотря на пытки, украинский суд назначил мужчине наказание — 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Вообще большинство приговоров — это именно конфискация имущества и лишение свободы. По словам правозащитников, ходатайство защиты об изменении меры пресечения на более мягкую обычно не удовлетворяют.

Люди на освобожденных территориях хотят справедливости, но не тотального осуждения

По состоянию на середину июня в Едином государственном реестре судебных решений зарегистрировано 1442 приговора по коллаборационной деятельности. Правозащитники подчеркивают, что оправдательных среди них практически нет. Большинство, а именно 484 касается части первой статьи 111-1 УКУ. В ней говорится о публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии против Украины, призывы к поддержке решений, действий и сотрудничества с государством-агрессором, вооруженными формированиями или оккупационными администрациями. В отчете Центра прав человека ZMINA говорится о том, что самой распространенной сетью для публичного отрицания российской агрессии остается социальная сеть «Одноклассники». С ней связаны 90% приговоров. Остальные 10% — это Telegram, Facebook, «Вконтакте», Twitter и Youtube.

Также возросло количество приговоров, где украинцев обвиняют в занятии должностей в так называемых органах власти на оккупированных территориях и в судебных и правоохранительных органах. И речь здесь не только о руководящих должностях, но и о бухгалтерах, охранниках, водителях и поварах.

«Лицо заняло должность водителя в незаконном правоохранительном органе на оккупированной территории. Сторона защиты утверждала, что это не подпадает под часть 7 (статьи 111-1 УКУ — ред.), потому что это лицо не стало работником правоохранительного органа, не выполняло правоохранительную функцию. Но, если мы посмотрим на часть 7, там говорится о занятии должности в правоохранительном органе. Там не уточняется, что лицо должно выполнять правоохранительную функцию. Любая должность подпадет — водителя, повара», — рассказывает Онисия Синюк о деле, которое рассматривали уже в кассационной инстанции — в Верховном суде.

Как отмечают эксперты, ссылаясь на опрос среди жителей деоккупированных территорий, запрос на справедливость есть, но он учитывает стандарты международного гуманитарного права относительно продолжения деятельности медицинских работников, спасателей, коммунальщиков на захваченной территории и неустановления ответственности за ведение этой деятельности. Сложным остается вопрос работников образования.

«Когда мы говорим о преступлении коллаборационизма, важно понимать, что оно сразу попадает в исключительно эмоциональный блок, особенно для освобожденных территорий. Извините, вот этот перевозчик делал то и то, а вот та учительница — вечером она преподает украинский язык у себя дома, не афишируя этого. Есть точно те, кто попадают в зону уголовной ответственности. Это те, кто непосредственно выстраивал систему управления через различные инструменты, руководил "администрациями", организовывал "выборы", "референдумы", создавал медиаконтент, так называемый силовой блок, правоохранители, участники фильтрационных мероприятий», — комментирует результаты опроса, фасилитатор, эксперт Коалиции «Украина. Пять утра» Максим Елигулашвили.

Обеспечение жизнедеятельности, по словам эксперта, уже идет в контекст уточнения. Но однозначно не стоит преследовать, по мнению жителей освобожденных территорий, просто за факт пребывания в оккупации, получения документов и обеспечения гуманитарных потребностей.

В Украине предлагают усилить ответственность за коллаборационизм. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

Могут ли улучшить ситуацию законопроекты о коллаборационной деятельности, зарегистрированные в Верховной Раде

Сейчас на сайте Верховной Рады зарегистрировано 16 законопроектов, касающихся внесения изменений в Уголовный кодекс относительно коллаборационизма. Но, как говорит научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Львовского государственного университета внутренних дел Инна Вишневская, в большинстве из них предусмотрено усиление уголовной ответственности или еще большее ограничение прав, а не решение имеющихся проблем. Например, в законопроекте №10355 речь идет о снижении размера пенсий тем, кто был приговорен к ограничению или лишению свободы за совершение преступления против основ национальной безопасности.

«Есть второй вариант. Он еще более интересный. Если человек является подозреваемым или обвиняемым по делу по этим статьям, он должен быть лишен пенсионного обеспечения. Это новое слово в законопроектной деятельности, особенно в сфере уголовной юстиции, потому что нарушается еще больше норм. Лишение пенсионного обеспечения — это лишение лица права. Мы лишаем человека даже за то, что он еще не совершил уголовное преступление. Мы разве что догадываемся или делаем предположение о том, что он мог его совершить. Пока не доказана вина человека, никакого ограничения или лишения прав в связи с совершением уголовного преступления наступать не может», — говорит Инна Вишневская.

Эксперт подчеркивает, что пенсия назначается человеку исключительно с учетом его трудового стажа и трудовой деятельности. Инна Вишневская, да и другие правозащитники отмечают, что люди в оккупации начинают бояться возвращения Украины. Они понимают, что в каких бы обстоятельствах не находились, все равно это завершится уголовной ответственностью. Не имеет значения, так называемое сотрудничество с оккупационными властями было под принуждением или по крайней необходимости.

«Это огромный вызов для государства. Именно вот этот маховик запроса на справедливость попытаться сбалансировать через инструменты правосудия и одновременно адекватной коммуникации, взрослой коммуникации с населением. И плюс к тому наконец определиться, что будем делать, потому что по финалу мы начинаем получать немножко такую шизофрению. Потому что есть несколько статей Уголовного кодекса, население не разграничивает составляющую госизмены, коллаборационизма, других аспектов. Закон — это инструмент. Что государство хочет достичь этим инструментом. И, особенно это было ярко видно в регионах, которые очень близко видят свою оккупированную территорию. Это, например, Херсонщина с левым берегом и Луганская область, которая вообще на данный момент почти полностью оккупирована. Это запрос на реинтеграционный аспект», — говорит Максим Елигулашвили.

Еще больше обостряет эту ситуацию, по мнению правозащитников, новый проект «Хочу к своим» Главного управления разведки министерства обороны, Службы безопасности и Секретариата уполномоченного по правам человека. В его рамках тех, кого считают коллаборационистами, планируют обменивать на пленных. Информация будет публиковаться на специальном сайте, где также можно узнать, как сообщить правоохранителям «о вражеских агентах в своем окружении, чтобы предотвратить их дальнейшие преступления». По факту, это может способствовать волне доносов и проверкам чуть ли не каждого, кто какое-то время жил в оккупации.

Победим цензуру вместе!

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