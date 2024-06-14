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Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України

14 червня 2024, 14:42

Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України

Путін висунув умови започаткування мирних переговорів і хоче забрати чотири регіони України. Фото: РБК Путін висунув умови започаткування мирних переговорів і хоче забрати чотири регіони України. Фото: РБК

Глава Кремля Володимир Путін висунув умови для початку переговорів з Україною щодо припинення війни. Він зробив заяву напередодні Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться з ініціативи України.

Головними умовами припинення військових дій Путін назвав такі:

▪️ Українські війська мають бути остаточно виведені з території так званих ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей. Путін підкреслив, що йдеться про адміністративні межі регіонів.

▪️ Україна має дати зобов'язання не вступати до НАТО;

▪️ Нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, «демілітаризація та денацифікація».

Путін запевняє, що йдеться не про заморожування конфлікту, а про його остаточне завершення.

Він також заявив, що російські умови мирної угоди передбачають повне скасування санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Росію на Саміт миру до Швейцарії не запросили.

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