Переговори України і Росії про мир: коли це станеться і які козирі є у Києва

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року, і з наближенням цієї дати у ЗМІ дедалі частіше почали з'являтися новини про можливі переговори України з Російською Федерацією. Залежно від того, за кого проголосують американці, майбутній глава Білого Дому може продовжити існуючу політику щодо РФ, співробітництва з ЄС та НАТО або змінити її.



За оцінкою американського журналу Forbes, кандидатка від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Харріс випереджає експрезидента США Дональда Трампа, 49% проти 48%, в опитуванні зареєстрованих виборців.



В той самий час, ЗСУ намагаються зупинити війська РФ під Покровськом. А, за словами президента України Володимира Зеленського, українські військовослужбовці відновлюють позиції у Донецькій області.

У зв'язку з цим одним із перших, хто заговорив про переговори, виявився канцлер Німеччини Олаф Шольц, який виступав проти постачання Україні ракет Taurus раніше і натомість готує свій мирний план щодо України.



Олаф Шольц закликав до поновлення мирних переговорів між двома сторонами. Він заявив, що у розмові з президентом України Володимиром Зеленським вони обоє погодилися з необхідністю проведення нової мирної конференції, в якій також братиме участь Росія.



За даними ЗМІ, план не виключає передачі Москві частині українських територій. Шольц після низки невдач на регіональних та європейських виборах хоче розіграти українську карту для зміцнення власних позицій.



Раніше в серпні президент Чехії Петр Павел також заявляв, що Україна може вступити до НАТО навіть якщо не поверне собі всю окуповану Росією територію, не виключивши можливості переговорів.



«Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є необхідною умовою. Якщо є демаркація, навіть адміністративний кордон, то ми можемо розглядати цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона контролюватиме на той час», — сказав Павел чеській газеті Novinky a Právo.



Він допустив варіант, яким скористалася Західна Німеччина, приєднавшись до НАТО у 1955 році, а потім об'єдналася із радянським сателітом Східною Німеччиною у 1990 році.



«Хоча частина Німеччини була окупована Радянським Союзом, решта була прийнята до НАТО. Тому я думаю, що є як технічне, так і юридичне рішення, яке дозволяє Україні вступити до НАТО, не втягуючи альянс у конфлікт з Російською Федерацією», — сказав Павел.



Своєю чергою, Франція продовжує свою підтримку України, засуджуючи удари по цивільному населенню та інфраструктурі. МЗС Франції стримано спостерігає за можливістю проведення російсько-української зустрічі.



Дипломатичне відомство одного з ключових західних союзників нашої країни неодноразово наголошувало на тому, що країна-агресор має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини.

Russia повинен cease його strikes до civilians & civilian infrastructures. Given gravity of crimes committed Russia in Ukraine, it must be held accountable. France supports Ukraine & neighboring countries в роздуми з humanitarian consequences of the conflict. https://t.co/hpshn1EtkD

«З огляду на тяжкість злочинів, скоєних Росією в Україні, вона має бути притягнута до відповідальності. Франція підтримує Україну та сусідні країни у подоланні гуманітарних наслідків конфлікту», — йдеться у заяві Місії Франції при Організації Об'єднаних Націй.



Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що Путін на третьому році повномасштабної війни все ще не готовий до миру.



«Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну і він не готовий до миру», — заявив він.



Макрон також нагадав, що Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир'я на час Олімпійських ігор.



Великобританія зі свого боку вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow за цілями на території Росії. Про це пише видання The Guardian із посиланням на джерела у британському уряді.



Як стверджується, рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалено непублічно і, швидше за все, не оголошуватиметься. Одне з джерел відзначило, що без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Леммі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

На початку літа Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів про припинення війни за умови визнання Києвом «кордонів», якими проходить лінія фронту. Однак російський диктатор висловив невеликій групі своїх радників розчарування тим, що думає Захід намагається зірвати переговори.



За словами двох джерел Reuters, близьких до вищих ешелонів влади, у РФ вважають, що успіхів у війні поки що достатньо, щоб «продати перемогу російському народу». Путін розумів, що будь-які нові успіхи вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації, а він цього не хоче.



Глава Кремля пізніше на додаток зажадав нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус для України, а також повне виведення військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та визнання їх як суб'єктів Російської Федерації.



Варто додати, що періодичні «бажання» Путіна про переговори з'являються як тільки оновлюється карта бойових дій, незалежно від того, на чию користь відбуваються зміни.



Наприклад, після початку операції ЗСУ у Курській області російський диктатор заявив про відмову від будь-яких переговорів. Він також підкреслив, що їх початок зараз «цілком недоречний» і додав, що подальші кроки залежатимуть від розвитку ситуації на полі бою.



Він назвав прорив на Курщині спробою зупинити наступ Росії на Донбасі. Через це Путін перекинув 100 тисяч військ у Курську область і, за даими ЗМІ, наказав витіснити ЗСУ до 1 жовтня.







Такий дедлайн поставив Путін військовим РФ для витіснення ЗСУ з Курської області. Фактично РФ направила в Курську область «мікс» підрозділів з усіх напрямків передової, і навіть такого стратегічно важливого, як Покровське.



Згодом він знову заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але «треба розібратися з бандитами», які проникли на територію країни, тим самим вкотре визнавши, що будь-якої миті окуповані області України можуть перестати вважатися «споконвічно російськими».



На думку глави Кремля, чинна влада України нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, бо не хоче проводити президентські вибори. Тому періодично росіяни передають повідомлення про бажання переговорів, бачачи зміни на карті бойових дій або після нових ударів по цивільній інфраструктурі.

Ще у 2022 році президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за весь час війни з 2014 року порушила близько 400 міжнародних договорів, стороною яких є і наша держава.



Тому будь-які домовленості з країною-агресором не можуть бути укладені, якщо Україна не матиме у своєму розпорядженні зброї, яка хоча б зможе стримувати окупантів від повторного нападу, а це буде лише питанням часу.



Зволікання з постачанням ЗСУ обіцяного озброєння стало однією з причин просування армії РФ у Донецькій області. До того ж нещодавно стало відомо про передачу РФ 220 іранських балістичних ракет.



Внаслідок чого західні чиновники підштовхують Україну до роздумів над «планом Б». Партнери вимагають, щоб Київ сформулював реальну мету в протистоянні з Москвою, пише Wall Street Journal.



Так, Захід, як і раніше, підтримує прагнення України звільнити всі свої території від російської окупації, але вимагає, щоб Київ сформулював більш реалістичні цілі в цій війні принаймні наступного року.



Це дозволить західним політикам пояснити своїм виборцям, чому Україні продовжують надавати допомогу. WSJ пише, що постійні переговори між Україною та її партнерами вказують на напругу між обома сторонами.



Деякі європейські дипломати повідомили представникам української влади, що повна перемога Києва коштуватиме сотні мільярдів доларів, чого ні США, ні Європа не можуть реально забезпечити. Як пише Wall Street Journal, такий дипломатичний тиск відбувається напередодні поїздки президента України Володимира Зеленського до США.



Там він має намір зустрітися з кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Камалою Харріс, щоб продемонструвати їм план перемоги України у цій війні та заручитися подальшою підтримкою.



Одним зі стримувальних факторів, який допоможе провести потенційні переговори з росіянами, може стати дозвіл завдавати ударів по військових об'єктах ракетами Storm Shadow та ATACMS углиб РФ.



Український лідер уже провів розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великобританії Девідом Ламмі, на якій обговорили ключові питання.



«Всі ключові питання обговорили. Важливо, щоб українські аргументи були почуті. Це стосується і далекобійної зброї, і забезпечення бойових бригад на фронті, і загальної стратегії наближення справедливого миру. Окрему увагу приділили підготовці другого Саміту миру та відповідних кроків, які зроблять Саміт результативним», — розповів Зеленський.







За час повномасштабного вторгнення РФ російські окупанти скоїли 137 тисяч воєнних злочинів. Відповідно, на думку Володимира Зеленського, вироків має бути не менше. В українському суспільстві не готові відмовлятись від своїх територій, передаючи війну наступним поколінням.



Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також заявив, що беззастережно підтримує цілісність України. Зокрема повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.



«Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні — вимога міжнародного права», — сказав президент.



За словами лідера, Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про можливість зняття обмежень на удари по військових об'єктах углиб РФ заявила журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке з посиланням на голову комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола.



«Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великобританії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять [завдавати ударів по Росії ракетами ATACMS]», — передає слова Маккола журналістка.

House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul said “Я розмовляв до Blinken протягом двох днів, and he is traveling with his counterpart from the UK to Kyiv to basically tell them that they will allow them [to hit Russia with ATACMS]” me at #TribFest24 on Friday. https://t.co/ZBjzXOG4IE