На границе временно закрыли единственный пункт пропуск с Россией. Что известно

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: личная страница Верещук в Телеграм

В Сумской области на 10 дней закрыли пункт пропуска «Колотиловка-Покровка». Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



По ее словам, на Сумском направлении сейчас обострение.



«Армия РФ обстреливает наши территории. По состоянию на сегодняшний день гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" временно закрыт. По словам наших военных, это, по меньшей мере, на 10 дней. Дальше увидим, что будет», — сказала Верещук.

Напомним, что «Колотиловка-Покровка» был единственным действующим пунктом пропуска с Россией. Благодаря этому гуманитарному коридору люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории.

Утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ, которая граничит с Сумщиной.

7 августа для защиты населения объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района.