Пункт пропуску «Доманове». Фото: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

З початком повномасштабного вторгнення більшість шляхів, аби виїхати з окупації на підконтрольну Києву територію були заблоковані. Довгий час люди могли скористатись так званим гуманітарним коридором «Покровка — Колотилівка» на межі Сумської та Бєлгородської областей. Але після того, як на Курщині почались бої, Росія закрила цей шлях без будь-яких пояснень та повідомлень, чи буде він колись знову працювати. Через це українці стали користуватись пунктом «Доманове» у Волинській області — «Мокрани» у Берестейській області Білорусі. Як працює цей «гуманітарний коридор» та які треба документи, щоб пройти через нього, читайте в статті «Новин Донбасу».



Як можна потрапити з окупованих територій в Україну?

З початком повномасштабного вторгнення з кожним роком потрапити українцям в Україну з окупованих територій стає все складніше. Перші півтора року працював пункт пропуску в захопленій Василівці Запорізької області. У спеку чи в мороз люди могли проводити там чи не тижні, бо російська сторона пропускала дуже повільно. Всі проходили фільтрацію та ретельний перегляд речей і документів. Окупанти могли не пропустити людину без жодних коментарів зі свого боку. Так само — практично без пояснень у грудні 2022 року прокремлівська влада закрила КПП «Василівка». Тож, аби виїхати в Україну, шляхи залишились лише дуже довгі — через РФ, а потім їхати на кордон з балтійськими країнами; з якогось російського міста шукати літак в європейські країни, але такі варіанти можна перерахувати буквально на пальцях однієї руки; через РФ в Грузію та знову ж таки літаком в ЄС. Рік тому країни Балтії закрили кордон для громадян Росії, які подорожують з туристичною метою, тож перший варіант для тих, хто має лише паспорт РФ, тепер доволі складний. Два інші доволі затратні фінансово, тому не дивно, що багато хто використовував альтернативний шлях — КПП «Покровка — Колотилівка».



При цьому в Державній прикордонній службі України підкреслюють, що цей пункт пропуску не є «гуманітарним коридором», як багато хто називав і «Покровку — Колотилівку», і зараз називає «Доманове — Мокрани».



«З початком повномасштабного вторгнення всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю рішенням уряду України зачинені. Там не здійснюються пропускні операції в тому класичному вигляді, як це звикли бачити та розуміють. В той же час жоден громадянин України не може бути обмежений в праві повернутись на територію України», — сказав «Новинам Донбасу» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



Прикордонники зустрічають українців з окупованих територій, які прибули до пункту пропуску «Доманове». Кадр з відео ДПСУ

Демченко підкреслює: повернення громадян через обидві ділянки кордону — і з РФ, і з Білоруссю фіксували ще у 2022 році. Певний час через КПП «Покровка — Колотилівка» Росія дозволяла виїжджати навіть на транспортних засобах. Але потім заборонила — традиційно без роз’яснень, чому. Люди вимушені були переходити КПП пішки по ґрунтовій дорозі. З боку РФ не було жодних зручностей. Крім цього, російська сторона могла просто закрити пункт пропуску, що й вона зробила в черговий раз після того, як почались бойові дії в Курській області. Щодо української влади, то, наприклад, у Мінреінтеграції часто закликали користуватись цим КПП. Київ, до речі, теж іноді закривав цей пункт, але завжди пояснював, чому. Власне, причина тут була одна — обстріли на Сумщині з боку РФ. Українська влада завжди повідомляла, коли пункт пропуску буде відкрито.



«Доманове — Мокрани»: нюанси перетину

Після того, як КПП «Покровка — Колотилівка» був закритий, залишився пункт «Доманове — Мокрани», але є декілька незручних моментів. По-перше, відстань. Містечко Мокрани у Білорусі знаходиться набагато далі від окупованих територій. Приблизно на 900 кілометрів західніше від Колотилівки. По-друге, аби скористались цим КПП, українцям треба перетнути ще й білоруський кордон і тут теж є свої нюанси. Наприклад, той факт, що для того, аби заїхати на територію Білорусі, потрібен паспорт РФ. Паралельно вже на кордоні необхідний також і український закордонний паспорт. Якщо його немає, у Мінську радять оформити так званий білий документ. Процедура займає до тижня.



Шлях до пункту пропуску «Доманове» з Білорусі. Кадр з відео ДПСУ

Після перевірки у Мокранах треба йти пішки приблизно півтора кілометри по асфальтованій дорозі. Кордоном в селищі Доманове можуть скористатися всі громадяни Україні за наявності будь-яких українських документів. Як пишуть ті, хто перейшов цей КПП, останнім часом огляд тут дуже посилився. Проводять його і жінки, і чоловіки. Документи РФ, якщо вони є, на кордоні у багатьох забирають, але така практика була і на КПП «Покровка — Колотилівка». Щодо українського паспорта, то якщо у людини є тільки він, цей документ має бути дійсним.



«Україна не пускає за простроченими документами. Це поодинокі випадки, мене не впустили, і не тільки мене, потрібно звертатися до консульства в Мінську, і продовжувати закордонний паспорт, або отримувати білий паспорт для перетину кордону», — пишуть у тематичних чатах та радять брати із собою всі можливі документи, якими можна підтвердити особу.



Також українські прикордонники, як пишуть ті, хто має досвід спілкування з ними, можуть попросити контакти родичів чи знайомих в Україні, які зможуть підтвердити особу людини, яка перетинає кордон.



Чи багато українців вже скористались КПП «Доманове — Мокрани»

З 24 лютого 2022 року до кінця січня 2024-го КПП «Доманове — Мокрани» скористалися більше 6 тисяч українців. Для порівняння: станом на осінь минулого року кількість людей, які пройшли через пункт «Покровка — Колотилівка» вже була майже в чотири рази більша. Тобто, популярнішим був КПП на російсько-українському кордоні. Але тепер альтернативи немає.



«Ми почали фіксувати, що люди прибувають до пункту пропуску "Доманове". Така можливість повернутись стосується тільки громадян України і тільки на вхід. Інших пропускних операцій на вихід з України чи відносно іноземців на таких напрямках не здійснюється. Раніше більшість рухались через Покровку. По Покровці могло бути в різні дні по-різному. Було і по 30, і по 80 людей за добу прибувало. По Домановому раніше кількість коливалась в межах 10-20. Інколи й менше. Зараз ми бачимо, що прибуває близько 30 людей щодня», — сказав «Новинам Донбасу» Андрій Демченко.



Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо говорити щодо черг на білорусько-українському кордоні після закриття КПП «Покровка — Колотилівка», то тут досвід у всіх, хто пройшов «Доманове — Мокрани» різний. У тематичних чатах розповідають таке:



«Приїхали о 9-й ранку, вийшли приблизно о 20:00. Кому пощастило, поїхали раніше. Там йти пішки на українську сторону лише хвилин 30. Вони самі говорили, що перевірка документів та розмови займають не менше 4 годин»;

«Піший перехід між Домановим та Мокранами займає приблизно двадцять хвилин. За наявності необхідних документів на територію України пропускають без проблем. Після проходження контролю та перетину кордону України громадян зустрічають волонтери, які допомагають пасажирам з купівлею квитків далі за маршрутом»;

«Приїхала в Мокрани близько 11:30. З людей була тільки я і двоє похилого віку. З документів у мене був російський внутрішній паспорт, свідоцтво про народження українське, внутрішній український ID-паспорт. На КПП "Мокрани" був ввічливий прикордонник. Він сказав, що бажано було отримати білий паспорт у Білорусі, але він кудись зателефонував дізнатися, чи можна мене пропускати і через 5 хвилин дали добро. Я пройшла до будівлі, де переглянули мої речі, телефон. Все це зайняло хвилин 30. Пропустили далі. Я йшла близько 1 км нормальною дорогою. Згодом зустрів український прикордонник. Коли прийшли, мене забрали до кімнати на розмову з документами та телефоном. Речі на українському КПП не перевіряли зовсім. У мене забрали документи, зокрема російський паспорт. Довго дивились телефон. Запитували про родичів. Загалом мене допитували близько 2 години на українському КПП. Російський паспорт все ж таки забрали».

У більшості люди наголошують на ввічливості та доброзичливості прикордонників. Щодо волонтерів після КПП, то вони годують, дають сім-карту українського оператора, а потім відвозять у Ковель. Звідти можна поїхати потягом далі, в тому числі в Київ.