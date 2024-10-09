З початком повномасштабного вторгнення більшість шляхів, аби виїхати з окупації на підконтрольну Києву територію були заблоковані. Довгий час люди могли скористатись так званим гуманітарним коридором «Покровка — Колотилівка» на межі Сумської та Бєлгородської областей. Але після того, як на Курщині почались бої, Росія закрила цей шлях без будь-яких пояснень та повідомлень, чи буде він колись знову працювати. Через це українці стали користуватись пунктом «Доманове» у Волинській області — «Мокрани» у Берестейській області Білорусі. Як працює цей «гуманітарний коридор» та які треба документи, щоб пройти через нього, читайте в статті «Новин Донбасу».
З початком повномасштабного вторгнення з кожним роком потрапити українцям в Україну з окупованих територій стає все складніше. Перші півтора року працював пункт пропуску в захопленій Василівці Запорізької області. У спеку чи в мороз люди могли проводити там чи не тижні, бо російська сторона пропускала дуже повільно. Всі проходили фільтрацію та ретельний перегляд речей і документів. Окупанти могли не пропустити людину без жодних коментарів зі свого боку. Так само — практично без пояснень у грудні 2022 року прокремлівська влада закрила КПП «Василівка». Тож, аби виїхати в Україну, шляхи залишились лише дуже довгі — через РФ, а потім їхати на кордон з балтійськими країнами; з якогось російського міста шукати літак в європейські країни, але такі варіанти можна перерахувати буквально на пальцях однієї руки; через РФ в Грузію та знову ж таки літаком в ЄС. Рік тому країни Балтії закрили кордон для громадян Росії, які подорожують з туристичною метою, тож перший варіант для тих, хто має лише паспорт РФ, тепер доволі складний. Два інші доволі затратні фінансово, тому не дивно, що багато хто використовував альтернативний шлях — КПП «Покровка — Колотилівка».
При цьому в Державній прикордонній службі України підкреслюють, що цей пункт пропуску не є «гуманітарним коридором», як багато хто називав і «Покровку — Колотилівку», і зараз називає «Доманове — Мокрани».
«З початком повномасштабного вторгнення всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю рішенням уряду України зачинені. Там не здійснюються пропускні операції в тому класичному вигляді, як це звикли бачити та розуміють. В той же час жоден громадянин України не може бути обмежений в праві повернутись на територію України», — сказав «Новинам Донбасу» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Прикордонники зустрічають українців з окупованих територій, які прибули до пункту пропуску «Доманове». Кадр з відео ДПСУ
Демченко підкреслює: повернення громадян через обидві ділянки кордону — і з РФ, і з Білоруссю фіксували ще у 2022 році. Певний час через КПП «Покровка — Колотилівка» Росія дозволяла виїжджати навіть на транспортних засобах. Але потім заборонила — традиційно без роз’яснень, чому. Люди вимушені були переходити КПП пішки по ґрунтовій дорозі. З боку РФ не було жодних зручностей. Крім цього, російська сторона могла просто закрити пункт пропуску, що й вона зробила в черговий раз після того, як почались бойові дії в Курській області. Щодо української влади, то, наприклад, у Мінреінтеграції часто закликали користуватись цим КПП. Київ, до речі, теж іноді закривав цей пункт, але завжди пояснював, чому. Власне, причина тут була одна — обстріли на Сумщині з боку РФ. Українська влада завжди повідомляла, коли пункт пропуску буде відкрито.
Після того, як КПП «Покровка — Колотилівка» був закритий, залишився пункт «Доманове — Мокрани», але є декілька незручних моментів. По-перше, відстань. Містечко Мокрани у Білорусі знаходиться набагато далі від окупованих територій. Приблизно на 900 кілометрів західніше від Колотилівки. По-друге, аби скористались цим КПП, українцям треба перетнути ще й білоруський кордон і тут теж є свої нюанси. Наприклад, той факт, що для того, аби заїхати на територію Білорусі, потрібен паспорт РФ. Паралельно вже на кордоні необхідний також і український закордонний паспорт. Якщо його немає, у Мінську радять оформити так званий білий документ. Процедура займає до тижня.
Шлях до пункту пропуску «Доманове» з Білорусі. Кадр з відео ДПСУ
Після перевірки у Мокранах треба йти пішки приблизно півтора кілометри по асфальтованій дорозі. Кордоном в селищі Доманове можуть скористатися всі громадяни Україні за наявності будь-яких українських документів. Як пишуть ті, хто перейшов цей КПП, останнім часом огляд тут дуже посилився. Проводять його і жінки, і чоловіки. Документи РФ, якщо вони є, на кордоні у багатьох забирають, але така практика була і на КПП «Покровка — Колотилівка». Щодо українського паспорта, то якщо у людини є тільки він, цей документ має бути дійсним.
«Україна не пускає за простроченими документами. Це поодинокі випадки, мене не впустили, і не тільки мене, потрібно звертатися до консульства в Мінську, і продовжувати закордонний паспорт, або отримувати білий паспорт для перетину кордону», — пишуть у тематичних чатах та радять брати із собою всі можливі документи, якими можна підтвердити особу.
Також українські прикордонники, як пишуть ті, хто має досвід спілкування з ними, можуть попросити контакти родичів чи знайомих в Україні, які зможуть підтвердити особу людини, яка перетинає кордон.
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З 24 лютого 2022 року до кінця січня 2024-го КПП «Доманове — Мокрани» скористалися більше 6 тисяч українців. Для порівняння: станом на осінь минулого року кількість людей, які пройшли через пункт «Покровка — Колотилівка» вже була майже в чотири рази більша. Тобто, популярнішим був КПП на російсько-українському кордоні. Але тепер альтернативи немає.
«Ми почали фіксувати, що люди прибувають до пункту пропуску "Доманове". Така можливість повернутись стосується тільки громадян України і тільки на вхід. Інших пропускних операцій на вихід з України чи відносно іноземців на таких напрямках не здійснюється. Раніше більшість рухались через Покровку. По Покровці могло бути в різні дні по-різному. Було і по 30, і по 80 людей за добу прибувало. По Домановому раніше кількість коливалась в межах 10-20. Інколи й менше. Зараз ми бачимо, що прибуває близько 30 людей щодня», — сказав «Новинам Донбасу» Андрій Демченко.
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Якщо говорити щодо черг на білорусько-українському кордоні після закриття КПП «Покровка — Колотилівка», то тут досвід у всіх, хто пройшов «Доманове — Мокрани» різний. У тематичних чатах розповідають таке:
У більшості люди наголошують на ввічливості та доброзичливості прикордонників. Щодо волонтерів після КПП, то вони годують, дають сім-карту українського оператора, а потім відвозять у Ковель. Звідти можна поїхати потягом далі, в тому числі в Київ.
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