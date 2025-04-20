«Укрзализныця» вручила пасхальные подарки в поездах

«Укрзализныця» дарит пасхальные подарки пассажирам прифронтовых поездов. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.
Несмотря на войну, украинцы продолжают соблюдать традиции празднования Пасхи — даже если встречают её не дома и не с близкими.
«Укрзализныця» решила сделать этот праздник немного теплее для тех, кто находится в пути. Отдельные пасхальные подарки получили и военнослужащие, которые сегодня направляются в Краматорск скоростным поездом.
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