Россия точно будет вмешиваться: Мнения экспертов о первых послевоенных выборах

Панельная дискуссия о выборах в Молдове и Украине. Фото: Роман Черный/Донбасс Медиа Форум 2025

Когда в Украине состоятся выборы? Этот вопрос часто вызывает жаркие дискуссии. Несмотря на то, что большинство склоняется к их проведению только после окончания войны, готовиться нужно уже сейчас. Опыт других стран, например Молдовы, показывает, что Россия использует выборы как возможность не только продвигать свои нарративы, но и напрямую влиять на результаты голосования. Какие вызовы стоят перед Украиной и представляют ли угрозу социальные сети — об этом эксперты и журналисты говорили на одной из панелей Донбасс Медиа Форума.

Перед выборами РФ создала в Молдове огромную сеть троллей

За последний год Молдова пережила президентские и парламентские выборы. Кроме того, в октябре прошлого года в стране прошёл референдум о членстве в Европейском Союзе. Во все эти кампании Россия пыталась вмешаться.

«Мы провели расследование под прикрытием и видели крупные фермы троллей, финансируемые из Москвы. Они появились и выросли, начиная с прошлого года. Это была большая сеть — более ста тысяч человек. Им платили за участие в различных мероприятиях — протестах, распространении дезинформации на улицах Молдовы, а в итоге людям заплатили за их голоса», — рассказывает журналистка-расследовательница издания Ziarul de Garda Наталия Захареску из Молдовы. Наталья Захареску во время панельной дискуссии о выборах в Молдове и Украине. Фото: Роман Черный/Донбасс Медиа Форум2025

Эти люди должны были проголосовать против европейской интеграции на референдуме и за определённых кандидатов на президентских выборах. По словам Наталии Захареску, те, кто входил в сеть, получали деньги из «Промсвязьбанка» — структуры российского Министерства обороны. После того как подкуп стал известен, началось расследование. Многие в Молдове, кто продавал свои голоса, были оштрафованы более чем на 1500 евро — довольно большая сумма. Но Россию это разоблачение не остановило. Менее чем через неделю после президентских выборов (второй тур состоялся 3 ноября 2024 года) РФ начала готовить почву к парламентским выборам (прошли 28 сентября 2025 года). Наталия Захареску вспоминает, что первым шагом стали тренинги по социальным сетям.

«Это происходило каждый день, каждый вечер. Аудиозвонки. Они проводили уроки. Там были русскоязычные кураторы. Они обучали сотни людей из той же сети, которая продавала голоса. Они учили их быть троллями в Фейсбуке и ТикТоке», — говорит Наталия Захареску.

Сначала эта сеть продвигала не конкретных политиков, а нарративы — о «связях с РФ», о «разных ценностях» с Евросоюзом. Кроме Фейсбука и ТикТока, использовались чат-боты в Телеграме. Несмотря на все эти многоуровневые действия РФ, в Молдове победили проевропейские силы. Но Наталия Захареску уверена, что это не остановит Россию от попыток вмешиваться во внутренние дела её страны.

Россия адаптируется под локальный контекст

Эксперты отмечают: сейчас Россия использует разные стратегии, когда речь идёт о выборах в странах, находящихся в сфере её интересов. Первая и довольно привычная — это открытое вмешательство, когда Москва даже не пытается это скрывать.

«Они в принципе готовы к тому, что их разоблачат. И оправдывают для части избирателей своё вмешательство тем, что якобы защищают определённые ценности, которые откликаются у этой аудитории», — говорит советник главы Центральной избирательной комиссии Александр Клюжев.

Александр Клюжев, советник главы Центральной избирательной комиссии Украины. Фото: Роман Черный/Донбасс Медиа Форум2025

Вторая практика, которую РФ освоила особенно хорошо, куда более опасна. Россия адаптируется под местный контекст.

«Это означает, что ни один профессиональный журналист, ни один член избирательной комиссии или кандидат не сможет точно определить, где речь идёт о российском вмешательстве, а где — о внутренних коррупционных практиках и нарушениях стандартов», — добавляет Александр Клюжев.

Он подчёркивает, что антидемократические режимы, к которым относится РФ, часто используют именно местные выборы, чтобы впоследствии серьёзно влиять на национальный уровень. Такое вмешательство менее заметно и обходится дешевле. В Украине даже после прекращения огня останутся уязвимые категории населения на прифронтовых территориях. Вероятно, именно на этих избирателях Россия может отрабатывать свои технологии.

Поэтому механизмы противодействия иностранному вмешательству нужно разрабатывать уже сейчас, считают аналитики. Украине поможет европейский опыт, в том числе Молдовы.

«Эти механизмы не формируются за один день. Они точно не создаются непосредственно во время избирательного процесса. Каждое демократическое общество нуждается во времени, чтобы выработать компромиссы и общее понимание, как защищать свои демократические институты, включая избирательный процесс», — комментирует Александр Клюжев.

Он подчёркивает, что к противодействию вмешательству в выборы должно быть привлечено всё общество — государственные институты, неправительственные организации, бизнес, политические партии. Только вместе, по мнению Клюжева, можно сформировать эффективную национальную политику.

«Но мы всегда будем вынуждены искать баланс между необходимостью защитить выборы и сохранением себя как демократического общества. Борьба с вмешательством теряет смысл, если сторона, которая защищается, применяет схожие методы и сама атакует демократию», — считает Александр Клюжев.

«Телеграм работает под чёрным флагом»

Пока неизвестно, когда в Украине пройдут первые послевоенные выборы, но уже ясно: лазейкой для России, чтобы влиять на людей, станут социальные сети. Они позволяют из любой точки мира создавать и распространять контент для аудитории в другой точке. Это подтверждает и опыт Молдовы. Это самый лёгкий путь для РФ и самый большой вызов для Украины.

«Я думаю, что государство-агрессор будет использовать эти возможности, пытаться раскалывать украинское общество, влиять в пользу тех или иных участников избирательного процесса — возможно, тех, кого они будут считать своими сателлитами, — критиковать действующую власть и высшее военно-политическое руководство», — считает член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Александр Бурмагин.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Александр Бурмагин. Фото: Роман Черный/Донбасс Медиа Форум 2025

Но при этом выработать эффективные механизмы регулирования соцсетей крайне сложно, ведь все платформы управляются либо из США, либо из Китая.

«Они очень неохотно идут на контакт с точки зрения системных ограничителей, например, во время избирательных процессов в разных странах. Конечно, мы на национальном уровне будем собирать всех причастных — от Министерства цифровой трансформации до киберполиции — и думать, как эффективно противодействовать», — комментирует Бурмагин.

По его словам, помочь в этом могут структуры Евросоюза, которые уже имеют налаженные коммуникации с определёнными платформами. Самое сложное, вероятно, будет с Телеграмом.

«В Нацсовете зарегистрировались несколько десятков Телеграм-каналов как медиа, но это легальные ресурсы, которые работают открыто и соблюдают стандарты. Они готовы нести ответственность за контентные нарушения, и таких субъектов немного. Проблема Телеграма в том, что если другие компании хотя бы ведут диалог с Еврокомиссией или Евросоюзом, то он работает практически под чёрным флагом. Неясно, кто за что отвечает и кто осуществляет модерацию», — говорит Бурмагин.

По мнению эксперта, Украине придётся искать асимметричные способы реагирования на дезинформацию и попытки вмешательства в выборы.

Прифронтовые территории, коррупция и ВПО — внутренние вызовы Украины

Кроме внешних угроз, перед Украиной стоят и внутренние вызовы, которые нужно будет решать заранее. И их немало. Самые острые — это прифронтовые территории, где проведение голосования небезопасно. Оккупированные города, которые даже после освобождения останутся разрушенными и заминированными.

«Мы прекрасно понимаем, что в условном Бахмуте, даже если представить, что война действительно закончилась, — как проводить выборы? А в Богородичном, где осталось до 15 человек? Вопрос Мариуполя, где непонятно, сколько людей погибло. Весь этот блок очень сложной работы должен быть решён до того, как вообще начнётся избирательный процесс», — считает шеф-редакторка «Новостей Донбасса» Юлия Диденко.

Юлия Диденко, шеф-редакторка сайта «Новости Донбасса». Фото: Роман Черный/Донбасс Медиа Форум 2025

Вопрос голосования миллионов переселенцев и беженцев в других странах, которые не вернутся даже после прекращения огня, также потребует решения. Как и давние украинские проблемы: игнорирование стандартов освещения со стороны медиа, детенизация избирательных финансов и защита от коррупции.

«Защита избирательной инфраструктуры от киберугроз и атак на связанные с выборами системы — это признанный Евросоюзом приоритет во время выборов. Он напрямую связан с необходимостью защитить избирательные процедуры от атак, направленных на подрыв доверия избирателей», — говорит Александр Клюжев.

Подходы некоторых медиа к избирательным кампаниям, когда информация подаётся однобоко, с перекосом в пользу того или иного кандидата, формируют у людей искажённую картину. Но эту проблему частично решает новый закон о медиа, считает Бурмагин.

«Закон о медиа предусматривает, что нарушение стандартов освещения избирательных кампаний и порядка проведения агитации — это серьёзные нарушения для всех медиа, и они сразу караются штрафами. Как было раньше — точно не будет. Нацсовет теперь не просто наблюдатель, мы будем мониторить, фиксировать и соответствующим образом реагировать», — подчёркивает он.

По его словам, обновлённое медийное законодательство даёт Нацсовету достаточно инструментов, чтобы бороться даже с анонимными источниками. Но избирательное и медийное законодательство до сих пор не согласованы не только в части соцсетей, но и онлайн-агитации и иностранных медиа. Поэтому, по мнению аналитиков, уже сейчас нужно начинать разработку законопроекта о первых послевоенных выборах — даже несмотря на то, что они могут быть ещё довольно не скоро.