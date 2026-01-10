Дрон «Молния» ударил по частному дому в Шевченковском районе Запорожья

Иллюстративное фото

Утром 10 января, около 08:00, военные РФ атаковали Запорожье ударным дроном типа «Молния». Как сообщает «Запоріжжя | Оперативно», удар пришелся по частному домовладению в Шевченковском районе города.



В результате атаки был поврежден жилой дом. Взрывной волной и обломками беспилотника полностью уничтожен находившийся во дворе автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



В целом за прошедшие сутки оккупационные войска нанесли 743 удара по 31 населенному пункту Запорожской области, продолжая целенаправленные атаки по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

Напомним, в ночь на 10 января Днепропетровская область подверглась массированной атаке беспилотников.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»