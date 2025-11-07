Действительно ли Россия окружила Покровск и есть ли у ВСУ шанс его удержать

Покровск в начале 2025 года. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

СМИ сообщают о катастрофическом положении украинских военных на участке Покровско-Мирноградской агломерации. На этом фоне возникает спор: является ли Покровск героическим городом-крепостью, за который необходимо бороться до последнего защитника, или это обычный населенный пункт, не имеющий важного военного и политического значения. Об этом в статье издания Новая Газета. Европа.



BILD пишет про Покровск: «Путин сейчас бросает все силы на этот регион». В Украине, по мнению немецких журналистов, опасаются окружения под Покровском и крупнейшего поражения с начала года.

«По данным собеседников из ВСУ, российские войска прорвались в черту Покровска и продвигаются к полному окружению украинских подразделений, — отмечает BILD. — Официально Киев утверждает, что города “удерживаются”, а российская армия отступает, однако в реальности, по словам украинских военных, ситуация выглядит иначе».

Высокопоставленный офицер ВСУ в разговоре с BILD рассказал, что украинцы потеряли 80 процентов Покровска и всё еще сражаются за оставшиеся 20 процентов, но и там проигрывают.

«Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении, они фактически окружены», — заявил источник журналистам. «Даже если бы мы получили приказ на отход, мы, вероятно, не выжили бы, — цитирует BILD другого украинского военного, который участвует в обороне Мирнограда, примерно в 7 километрах к востоку от Покровска. — Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас либо освободят, либо возьмут в плен».

Покровск. Скрин из видео 425-й отдельного штурмового полка «Скала»

При этом немецкое издание рассказывает о то, что на фоне боев за Покровск внутри Украины вновь разгорается дискуссия вокруг решений Владимира Зеленского: многие сравнивают ситуацию с Бахмутом, когда президент, вопреки советам генералов, долго не давал приказ об отступлении.

«Да, ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она признает, а затем отступаем», — сказал в разговоре с BILD украинский дипломат на условиях анонимности.

При этом журналисты пишут, что, по идее сторонников Зеленского, продолжение обороны имеет и политические мотивы, поскольку Киев опасается, что потеря Покровска может восприниматься как символическое поражение в Вашингтоне.

Спасти тех, кто ждет приказа

«На достижение текущего боевого положения на Покровском направлении российским войскам потребовался 21 месяц, — высказывают свою позицию аналитики “Института изучения войны” (ISW). — Российским войскам потребовалось столько времени, чтобы продвинуться на 39 километров от Авдеевки до Покровска. В июле 2025 года российские войска фактически лишили ВСУ возможности использовать Покровск в качестве логистического узла. Российские технические инновации, такие как беспилотники с видом от первого лица (FPV) с увеличенной дальностью полета, термобарические боеголовки и “спящие” или “ожидающие” дроны вдоль трасс, позволили армии РФ ограничивать передвижения украинских войск, эвакуацию и логистику».

Также аналитики ISW утверждают, что Россия направила элитных операторов беспилотных летательных аппаратов из Центра передовых беспилотных технологий «Рубикон» на Покровское направление и другие приоритетные секторы в Донецкой области, чтобы сосредоточиться на перехвате украинских наземных патрулей и ликвидации украинских операторов беспилотников. Городская среда в Покровске обеспечила российским войскам укрытие и маскировку для групп проникновения и расчетов беспилотников, отсутствующих на других участках фронта. Россия выделила ошеломляющее и несоразмерное количество живой силы и техники для захвата Покровска.

Скрин карты DeepState



Волонтер, основатель благотворительного фонда «Вернись живым», бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега так попробовал описать «с минимумом эмоций» ситуацию в охваченной боями агломерации:

«Если в ближайшее время кто-нибудь не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу — оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к врагу. Отчеты ГШ на гору состоят с каждым днем ​​всё больше из лжи. Мы по факту уже практически потеряли Покровск, а это значит, что Мирноград держать тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями). И я не выдал сейчас какой-нибудь великой тайны, россияне это прекрасно видят из своих дронов в реальном времени. Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить. И не нужно бояться падения рейтингов, потому что выборов не будет: в следующем году снова будет война. И кем-то ее надо будет воевать».

Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Скрин из видео

Оперативное окружение

«Подразделения 51-й армии РФ с севера и 2-й армии РФ с юга постепенно закрывают кольцо окружения вокруг агломерации Покровск–Мирноград, — рассказал “Новой-Европа” военный эксперт Давид Гендельман. — Отсюда заявления Дейнеги и других, что нужно успеть вывести хотя бы личный состав, а снаряжение в целом уже потеряно. Путин несколько дней назад уже заявил про окружение. Это пока выдавание желаемого за действительное: реально есть лишь так называемое оперативное окружение, то есть взятие под огневой контроль всех коммуникаций, а физического полного окружения войсками пока нет. Но такими темпами вскоре желаемое превратится в действительное. В последние дни мы видели мелкие попытки деблокирования на северном фланге, возможно они повторятся также и на южном, но если командование ВСУ не сможет откуда-то перебросить значительные резервы, реально деблокировать там будет нечем». «На сегодняшний день угрозы окружения Покровска нет, — утверждает “Новой-Европа” военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко. — С северо-востока со стороны Доброполья 51 армия РФ полностью провалила наступление. В районе Родинского и Красного Лимана россияне пытаются атаковать, но не имеют успеха. Есть даже версия, что начальник генштаба Валерий Герасимов снял с должности за отсутствие продвижения командующего 51 армией генерал-лейтенанта Мильчакова. При этом в самой агломерации ситуация сегодня крайне сложная. В городах наблюдается скопление диверсионно-разведывательных групп и сил россиян, концентрирующихся в зонах контроля, расположенных в южных районах города: в районе Леонтовича, микрорайоне Лазурный и т. д. Оттуда они пытаются инфильтроваться в центральную и северную части Покровска. Также россияне контролируют центральный район у рынка и часть улицы Защитников Украины. В остальных частях города находятся только инфильтрованные группы солдат РФ по три-четыре человека. Практически все они снимают военную форму и переодеваются в гражданскую одежду, затрудняя их идентификацию и нейтрализацию. Они стараются избегать прямого боя и обходят укрепленные позиции ВСУ. Всего, по моим данным, в Покровске может находиться около 300 российских солдат».

Шахтоуправление в Покровске.

Самой большой в настоящий момент проблемой украинских сил в обороне Покровско-Мирноградской агломерации Александр Коваленко считает вероятность прерывания логистических связей между этими городами. В такой ситуации гарнизон Мирнограда может оказаться в котле.

«Сегодня ВСУ пытаются стабилизировать оборону в Покровске и Мирнограде, но ситуация там неуклонно ухудшается, — рассказывает “Новой-Европа” военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Россияне перешли через трассу на Павлоград и успешно перерезают логистику ВСУ. С запада от Покровска войска РФ пытаются атаковать в районе села Гришино. Россияне просачиваются в городские районы, накапливаются там и выдавливают бойцов ВСУ всё дальше к городским окраинам. Эта тактика стоит россиянам больших потерь. Но они не считаются с жизнями людей. При этом на данный момент полное окружение Покровску не грозит. Сейчас ширина полосы, соединяющей агломерацию с украинской территорией, равна шести-семи километрам. Этого достаточно для вывода войск в случае необходимости. Тем более что выходящим частям придется также просачиваться пешком малыми группами под роями российских дронов».

Вероятный вывод войск командование ВСУ, по мнению Романа Свитана, начнет с гарнизона Мирнограда, так как именно в этом городе наиболее высока угроза попадания в котел.

«Ситуацию в Покровске и Мирнограде можно назвать достаточно неопределенной, — рассказывает “Новой-Европа” военный исследователь Кирилл Михайлов. — В этих городах продолжают накапливаться российские военные. Пока что меры по зачистке отдельных районов агломерации успехов не приносят. Однако говорить о полном контроле армии РФ хотя бы над Покровском не приходится. В какой степени россиянам удалось взять контроль над определенными районами городов, установить в условиях разреженного фронта крайне сложно. То есть буквально на весь Покровск россиян сейчас может быть всего несколько сотен человек. Это было бы крайне мало по меркам предыдущих конфликтов и даже во времена начала российско-украинской войны. Однако из-за засилья дронов именно так сейчас и происходят боевые действия российскими малыми пехотными группами, которых в Покровске, к сожалению, становится всё больше».

«Серая зона»

Роман Свитан называет Покровск и Мирноград «серой зоной» и говорит, что противоборствующие стороны в этих населенных пунктах могут быть разделены улицей или рядом домов или вообще смешаться в плотной застройке. Широкомасштабных наступательных операций там проводить нельзя, как нельзя и использовать технику. Обе стороны контролируют «воздух» и занимаются охотой при помощи беспилотников на солдат и транспорт противника. На каждого появившегося из укрытия бойца сразу слетаются тучи FPV-дронов. И такая вот территория может занимать десятки километров агломерации. В подобной ситуации пытаться разобраться в процентах, сколько именно территории контролируется той или иной стороной, бессмысленно.



Дальнейшая оборона Покровска, по словам Романа Свитана, будет зависеть от количества резервов, которые украинское командование отправит на это направление. Если дополнительные силы не выделят, то придется выводить войска в первую очередь из Мирнограда, где сейчас складывается опасность окружения подразделений ВСУ. Всего сегодня на покровском направлении в обороне задействовано несколько тысяч украинских военнослужащих. В Мирнограде, находящемся под угрозой окружения, может находиться всего несколько сотен украинских военнослужащих. Сейчас на этом участке задействованы как бойцы 7 корпуса ВСУ, так и спецназ ГУР и сил специальных операций, «Альфа» СБУ и другие специальные произведения, которые и нужны в наиболее сложных случаях.



В ближайшие три-четыре дня станет понятно, какие именно задачи поставлены перед спецназовцами. Это может быть как стабилизация ситуации, так и вывод формирований, которые находятся под угрозой окружения.



Покровск, по словам Александра Коваленко, является важным логистическим хабом в этом регионе. Кроме того, как достаточно крупный город Покровск представлял собой и оборонительный узел. Наступательная тактика армии РФ изменилась и ВСУ еще не смогли в полной мере к ней адаптироваться. В городской застройке эта тактика просачивания малых мобильных диверсионных групп хорошо себя зарекомендовала. На большом пространстве происходит инфильтрация достаточно крупных сил неприятеля. Сейчас для ВСУ становятся важнее линии обороны, построенные за городом.

Три варианта развития ситуации в Покровске

Всего Александр Коваленко видит для Украины три возможных варианта развития событий на покровском направлении: от позитивного до негативного. В случае воплощения в жизнь позитивного сценария ВСУ смогут стабилизировать ситуацию и не дадут противнику расширить свои зоны контроля. Дальше украинцы начнут выявлять в центре города инфильтрованные группы солдат РФ и нейтрализовывать их, удерживая оборону по границе трассы М30.



Если ВСУ могут удержать контроль на этом участке по покровской железной дороге, этот вариант Александр Коваленко называет нейтральным. Это позволит сохранить контроль над логистической артерией на Мирноград и продолжать подвоз боеприпасов и всего необходимого обороняющимся бойцам. В серой зоне останется участок между железнодорожными путями и магистралью М30.



Самым негативным сценарием наш собеседник называет вариант, при котором россияне переходят железнодорожные пути и перерезают логистическую связь с Мирноградом. Тогда, вероятно, придется выводить гарнизон, удерживающий сейчас оборону в агломерации в сторону Родинского. При том, что за Мирноград на данный момент даже практически не начинались бои.



По словам Кирилла Михайлова, Покровск являлся важным логистическим хабом на пути к Авдеевке, Курахово и другим украинским городам, позднее захваченным россиянами. После того как к Покровску приблизился фронт, он стал важным узлом обороны просто потому, что россиянам было сложно наступать в городской черте. Однако в настоящее время за пределами агломерации уже созданы серьезные оборонительные линии, которые можно при желании быстро превратить в килл-зоны. То есть на этих участках с колючей проволокой, противотанковыми рвами, «зубами дракона» и другими укреплениями российским солдатам достаточно трудно будет пробираться. А там, где сложно продвигаться, там солдат становится достаточно легкой целью для дронов.

Захват Донбасса

«Я не считаю падение Покровска катастрофой, — отмечает Александр Коваленко. — Если оборона Покровска будет повержена, то российское наступление сможет развиваться в сторону Днепропетровской области, а также на Доброполье, куда командиры армии РФ перенаправят все основные ресурсы 51 общевойсковой армии и 2 общевойсковой армии и будут усиливать давление на Константиновку. Также может быть начато наступление на другой город Славянско-Краматорской агломерации — Дружковку. Однако наличие большого числа сходящихся к Покровску рубежей и линий обороны будет тормозить продвижение россиян. Им потребуется провести перегруппировку, на которую уйдет много времени, сил и средств».

В случае падения Покровска и Мирнограда российские войска, по словам Романа Свитана, вероятно, продолжат атаки на Краматорско-Славянскую агломерацию. Уже сейчас россияне штурмуют Константиновку, а дальше на пути к границе Донецкой области встанут Дружковка, Славянск и Краматорск, превращенные украинцами в настоящие крепости. Кроме плана по завоеванию всего Донбасса, это позволит также наладить снабжение водой Донецка по разрушенному сейчас водоводу, берущему начало в реке Северский Донец под Славянском.

«Наступление от Покровска пойдет по широкой дуге через Доброполье в сторону Краматорска и других городов агломерации, — предполагает Роман Свитан. — С другой стороны россияне попробуют прорваться со стороны городов Купянск и Лиман. Но надо учитывать, что эта агломерация в три-четыре раза больше Покровско-Мирноградской. Кроме того, города расположены на возвышенностях. Поэтому брать эти населенные пункты штурмом армия России будет несколько лет. Если на взятие Покровска армии РФ потребовалось минимум полтора года, то на захват всего региона целиком уйдет два-три года».

«Вопрос, есть ли подготовленные оборонительные линии за Покровском, не так важен, как соотношение сил, — дополняет Давид Гендельман. — При нехватке сил даже если те или иные фортификации есть, их некому будет занять и удерживать. Куда российское командование решит направить силы по окончании покровской операции — на Доброполье, на Константиновку, либо на усиление давления на Купянском, Лиманском или Днепропетровском направлении, — это мы посмотрим; но само высвобождение российских войск после спрямления фронта на этом участке уже ухудшит ситуацию для ВСУ, которые и так испытывают резкую нехватку личного состава».

