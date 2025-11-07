Чи справді Росія оточила Покровськ і чи мають ЗСУ шанс його утримати

Покровськ на початку 2025 року. Фото: 93-а механізована бригада ЗСУ

ЗМІ повідомляють про катастрофічну ситуацію з українськими військовими на ділянці Покровсько-Мирноградської агломерації. На цьому фоні виникає суперечка: чи є Покровськ героїчним містом-кріпостю, за яке потрібно боротися до останнього захисника, чи це звичайний населений пункт, який не має важливого військового та політичного значення. Про це в статті видання Нова Газета. Європа.



BILD пише про Покровськ: «Путін зараз кидає всі сили на цей регіон». В Україні, на думку німецьких журналістів, побоюються оточення під Покровськом і найбільшої поразки з початку року.

«За даними співрозмовників з ЗСУ, російські війська прорвалися до меж Покровська і просуваються до повного оточення українських підрозділів, — зазначає BILD. — Офіційно Київ стверджує, що міста “утримуються”, а російська армія відступає, однак насправді, за словами українських військових, ситуація виглядає інакше».

Високопосадовий офіцер ЗСУ в розмові з BILD розповів, що українці втратили 80 відсотків Покровська і все ще борються за залишкові 20 відсотків, але й там програють.

«Хлопці в Мирнограді і південніше знаходяться в ще гіршій ситуації, вони фактично оточені», — заявив джерело журналістам. «Навіть якби ми отримали наказ на відступ, ми, ймовірно, не вижили б, — цитує BILD іншого українського військового, який бере участь в обороні Мирнограда, приблизно за 7 кілометрів на схід від Покровська. — Краще залишитися на позиціях і чекати, коли нас або звільнять, або візьмуть в полон».

Покровськ. Скриншот з відео 425-го окремого штурмового полку «Скала»

При цьому німецьке видання розповідає про те, що на фоні боїв за Покровськ в Україні знову загоряється дискусія щодо рішень Володимира Зеленського: багато хто порівнює ситуацію з Бахмутом, коли президент, всупереч порадам генералів, довго не давав наказу про відступлення.

«Так, ситуація схожа. Ми героїчно захищаємося, заявляємо, що Росія знаходиться в гіршому становищі, ніж вона визнає, а потім відступаємо», — сказав в розмові з BILD український дипломат на умовах анонімності.

При цьому журналісти пишуть, що, за ідеєю прихильників Зеленського, продовження оборони має і політичні мотиви, оскільки Київ боїться, що втрата Покровська може бути сприйнята як символічна поразка у Вашингтоні.

Спасти тих, хто чекає наказу

«На досягнення поточного бойового становища на Покровському напрямку російським військам знадобилося 21 місяць, — висловлюють свою позицію аналітики “Інституту вивчення війни” (ISW). — Російським військам знадобилося стільки часу, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. В липні 2025 року російські війська фактично позбавили ЗСУ можливості використовувати Покровськ як логістичний вузол. Російські технічні інновації, такі як безпілотники з видом від першої особи (FPV) з збільшеною дальністю польоту, термобаричні бойоголовки та «сплячі» або «очікуючі» дрони вздовж трас, дозволили армії РФ обмежити переміщення українських військ, евакуацію і логістику».

Також аналітики ISW стверджують, що Росія направила елітних операторів безпілотних літальних апаратів з Центру передових безпілотних технологій «Рубікон» на Покровський напрямок і інші пріоритетні сектори в Донецькій області, щоб зосередитися на перехопленні українських наземних патрулів і ліквідації українських операторів безпілотників. Міська середовище в Покровську забезпечила російським військам укриття і маскування для груп проникнення та розрахунків безпілотників, яких не було на інших ділянках фронту. Росія виділила вражаючу і непропорційну кількість живої сили і техніки для захоплення Покровська.

Скриншот карти DeepState



Волонтер, засновник благодійного фонду «Вернись живим», колишній заступник міністра оборони України Віталій Дейнега так спробував описати «з мінімумом емоцій» ситуацію в охопленій боями агломерації:

«Якщо найближчим часом хтось не підпише наказ про відведення військ з Покровська і Мирнограда, ми можемо опинитися в ситуації не тільки втрати значної кількості максимально мотивованих десантників і морпехів (про майно на сотні мільйонів я вже мовчу — воно втрачене і шансів на його евакуацію вже немає). Ми можемо опинитися в ситуації, коли дірку на фронті некому латати, і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога. Звіти ГШ на гору складаються з кожним днем все більше з брехні. Ми фактично вже практично втратили Покровськ, а це означає, що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями). І я не видалив зараз якоїсь великої таємниці, росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів в реальному часі. Це потрібно зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити. І не потрібно боятися падіння рейтингів, тому що виборів не буде: наступного року знову буде війна. І кимось її треба буде воювати».

Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Скрин из видео

Оперативне оточення

«Підрозділи 51-ї армії РФ з півночі та 2-ї армії РФ з півдня поступово закривають кільце оточення навколо агломерації Покровськ–Мирноград, — розповів “Новій-Європі” військовий експерт Давид Гендельман. — Звідси заяви Дейнеги та інших, що потрібно встигнути вивести хоча б особовий склад, а спорядження в цілому вже втрачено. Путін кілька днів тому вже заявив про оточення. Це поки що видавання бажаного за дійсне: реально є лише так зване оперативне оточення, тобто взяття під вогневий контроль всіх комунікацій, а фізичного повного оточення військами поки немає. Але такими темпами незабаром бажане перетвориться на дійсне. Останніми днями ми бачили дрібні спроби деблокування на північному фланзі, можливо вони повторяться також і на південному, але якщо командування ЗСУ не зможе відправити значні резерви, реально деблокувати там буде нічим». «На сьогодні загрози оточення Покровська немає, — стверджує “Новій-Європі” військово-політичний оглядач групи “Інформаційне опір” Олександр Коваленко. — З північного сходу з боку Добропілля 51 армія РФ повністю провалила наступ. У районі Родинського та Красного Лиману росіяни намагаються атакувати, але не мають успіху. Є навіть версія, що начальник генштабу Валерій Герасимов зняв з посади за відсутність просування командувача 51 армією генерал-лейтенанта Мільчакова. При цьому в самій агломерації ситуація сьогодні вкрай складна. У містах спостерігається скупчення диверсійно-розвідувальних груп та сил росіян, які концентруються в зонах контролю, розташованих в південних районах міста: в районі Леонтовича, мікрорайоні Лазурний тощо. Звідти вони намагаються інфільтруватися в центральну і північну частини Покровська. Також росіяни контролюють центральний район у ринку і частину вулиці Захисників України. В інших частинах міста знаходяться тільки інфільтровані групи солдатів РФ по три-чотири людини. Практично всі вони знімають військову форму і переодягаються в цивільний одяг, ускладнюючи їх ідентифікацію та нейтралізацію. Вони намагаються уникати прямого бою і обходять укріплені позиції ЗСУ. Всього, за моїми даними, в Покровську може знаходитися близько 300 російських солдат».

Шахтоуправління в Покровську.

Найбільшою на цей момент проблемою українських сил в обороні Покровсько-Мирноградської агломерації Олександр Коваленко вважає ймовірність порушення логістичних зв'язків між цими містами. В такій ситуації гарнізон Мирнограда може опинитися в котлі.

«Сьогодні ЗСУ намагаються стабілізувати оборону в Покровську і Мирнограді, але ситуація там неухильно погіршується, — розповідає “Новій-Європі” військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. — Росіяни перейшли через трасу на Павлоград і успішно перерізають логістику ЗСУ. З заходу від Покровська війська РФ намагаються атакувати в районі села Гришино. Росіяни просочуються в міські райони, накопичуються там і виганяють бійців ЗСУ все далі до міських околиць. Ця тактика коштує росіянам великих втрат. Але вони не рахуються з життями людей. При цьому на даний момент повне оточення Покровську не загрожує. Зараз ширина смуги, що з'єднує агломерацію з українською територією, складає шість-сім кілометрів. Цього достатньо для виведення військ у разі необхідності. Тим більше що вихідним частинам доведеться також просочуватися пішки малими групами під роєм російських дронів».

Ймовірний вихід військ командування ЗСУ, на думку Романа Світана, почнеться з гарнізону Мирнограда, оскільки саме в цьому місті найвища загроза попадання в котел.

«Ситуацію в Покровську і Мирнограді можна назвати досить невизначеною, — розповідає “Новій-Європі” військовий дослідник Кирило Михайлов. — В цих містах продовжують накопичуватися російські військові. Поки що заходи по очищенню окремих районів агломерації успіху не приносять. Однак говорити про повний контроль армії РФ хоча б над Покровськом не можна. В якій мірі росіянам вдалося взяти контроль над певними районами міст, встановити в умовах розрідженого фронту вкрай складно. Тобто буквально на весь Покровськ росіян зараз може бути всього кілька сотень чоловік. Це було б вкрай мало за мірками попередніх конфліктів і навіть за часів початку російсько-української війни. Однак через засилля дронів саме так зараз і відбуваються бойові дії російськими малими піхотними групами, яких в Покровську, на жаль, стає все більше».

«Сіра зона»

Роман Світан називає Покровськ і Мирноград «сірою зоною» і каже, що протиборчі сторони в цих населених пунктах можуть бути розділені вулицею або рядом будинків або взагалі змішатися в щільній забудові. Широкомасштабних наступальних операцій там проводити не можна, як не можна і використовувати техніку. Обидві сторони контролюють «повітря» і займаються полюванням за допомогою безпілотників на солдат і транспорт противника. На кожного, хто з'являється з укриття, одразу налітають зграї FPV-дронів. І така територія може займати десятки кілометрів агломерації. В подібній ситуації намагатися розібратися в процентах, скільки саме території контролюється тією чи іншою стороною, безглуздо.



Дальша оборона Покровська, за словами Романа Світана, буде залежати від кількості резервів, які українське командування відправить на цей напрямок. Якщо додаткові сили не виділять, то доведеться виводити війська в першу чергу з Мирнограда, де зараз складається небезпека оточення підрозділів ЗСУ. Всього сьогодні на покровському напрямку в обороні задіяно кілька тисяч українських військових. В Мирнограді, який знаходиться під загрозою оточення, може перебувати всього кілька сотень українських військових. Зараз на цьому участку задіяні як бійці 7 корпусу ЗСУ, так і спецназ ГУР і сил спеціальних операцій, «Альфа» СБУ та інші спеціальні підрозділи, які і потрібні в найбільш складних випадках.



В найближчі три-чотири дні стане зрозуміло, які саме завдання поставлені перед спецназівцями. Це може бути як стабілізація ситуації, так і виведення формувань, які перебувають під загрозою оточення.



Покровськ, за словами Олександра Коваленка, є важливим логістичним хабом в цьому регіоні. Крім того, як досить велике місто Покровськ представляв собою і оборонний вузол. Наступальна тактика армії РФ змінилася і ЗСУ ще не змогли в повній мірі до неї адаптуватися. В міській забудові ця тактика просочування малих мобільних диверсійних груп добре себе зарекомендувала. На великій території відбувається інфільтрація досить великих сил ворога. Зараз для ЗСУ стають важливішими лінії оборони, побудовані за містом.

Три варіанти розвитку ситуації в Покровську

Всього Олександр Коваленко бачить для України три можливих варіанти розвитку подій на покровському напрямку: від позитивного до негативного. У разі реалізації позитивного сценарію ЗСУ зможуть стабілізувати ситуацію і не дадуть противнику розширити свої зони контролю. Далі українці почнуть виявляти в центрі міста інфільтровані групи солдатів РФ і нейтралізувати їх, утримуючи оборону по межі траси М30.



Якщо ЗСУ можуть утримати контроль на цьому участку по покровській залізниці, цей варіант Олександр Коваленко називає нейтральним. Це дозволить зберегти контроль над логістичною артерією на Мирноград і продовжувати підвезення боєприпасів і всього необхідного обороняющимся бійцям. У сірій зоні залишиться участок між залізничними шляхами і магістраллю М30.



Найбільш негативним сценарієм наш співрозмовник називає варіант, при якому росіяни переходять залізничні шляхи і перерізають логістичний зв'язок з Мирноградом. Тоді, ймовірно, доведеться виводити гарнізон, що утримує зараз оборону в агломерації в бік Родинського. При тому, що за Мирноград на даний момент навіть практично не почалися бої.



За словами Кирила Михайлова, Покровськ був важливим логістичним хабом на шляху до Авдіївки, Курахового та інших українських міст, пізніше захоплених росіянами. Після того, як до Покровська наблизився фронт, він став важливим вузлом оборони просто тому, що росіянам було складно наступати в міській межі. Однак на даний момент за межами агломерації вже створені серйозні оборонні лінії, які можна за бажання швидко перетворити в кіл-зони. Тобто на цих ділянках з колючим дротом, протитанковими ровами, «зубами дракона» і іншими укріпленнями російським солдатам досить складно буде пробиратися. А там, де складно просуватися, там солдат стає досить легкою метою для дронів.

Захоплення Донбасу

«Я не вважаю падіння Покровська катастрофою, — зазначає Олександр Коваленко. — Якщо оборона Покровська буде повержена, то російське наступлення зможе розвиватися в сторону Дніпропетровської області, а також на Добропілля, куди командири армії РФ перенаправлять всі основні ресурси 51 загальновійськової армії та 2 загальновійськової армії і будуть посилювати тиск на Константинівку. Також може бути розпочато наступ на інше місто Слов'янсько-Краматорської агломерації — Дружківку. Однак наявність великої кількості сходящихся до Покровська рубежів і ліній оборони буде гальмувати просування росіян. Їм потрібно буде провести перегрупування, на яке піде багато часу, сил і ресурсів».

У разі падіння Покровська і Мирнограда російські війська, за словами Романа Світана, ймовірно, продовжать атаки на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Вже зараз росіяни штурмують Константинівку, а далі на шляху до кордону Донецької області стануть Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ, перетворені українцями на справжні фортеці. Крім плану по завоюванню всього Донбасу, це дозволить також налагодити постачання водою Донецька по зруйнованому зараз водогону, що бере початок в річці Северський Донець під Слов'янськом.

«Наступ від Покровська піде по широкій дузі через Добропілля в сторону Краматорська та інших міст агломерації, — припускає Роман Світан. — З іншого боку росіяни спробують прорватися з боку міст Куп'янськ і Лиман. Але треба враховувати, що ця агломерація в три-чотири рази більша за Покровсько-Мирноградську. Крім того, міста розташовані на височинах. Тому брати ці населені пункти штурмом армії Росії буде кілька років. Якщо на взяття Покровська армії РФ знадобилося мінімум півтора року, то на захоплення всього регіону цілком піде два-три роки».

«Питання, чи є підготовлені оборонні лінії за Покровськом, не так важливе, як співвідношення сил, — доповнює Давид Гендельман. — При браку сил навіть якщо ті чи інші фортифікації є, їх некому буде зайняти і утримувати. Куди російське командування вирішить направити сили по завершенню покровської операції — на Добропілля, на Константинівку, або на посилення тиску на Куп'янському, Лиманському чи Дніпропетровському напрямку, — це ми побачимо; але саме звільнення російських військ після вирівнювання фронту на цьому участку вже погіршить ситуацію для ЗСУ, які і так відчувають різку нестачу особового складу».

