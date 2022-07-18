Зеленский: 28 сотрудников СБУ будут уволены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровой ревизии СБУ. По его словам, увольнения в спецслужбе связаны с неэффективностью работы на отдельных направлениях.



«Происходит кадровая ревизия Службы безопасности. Решается вопрос об увольнении 28 служащих. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы. Я благодарю всех, кто верно и эффективно служит державе», – заявил он в видеообращении 18 июля.

17 июля Зеленский своим указом отстранил Ивана Баканова от обязанностей главы СБУ. Также была отстранена Ирина Венедиктова с должности генпрокурора.



Президент объяснил, что счел их работу неудовлетворительной из-за большого объема преступлений против национальной безопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами России.



В Офисе президента пояснили, что отстранение Баканова и Венедиктовой — это еще не увольнение. Будут проведены служебные проверки, после чего Зеленский решит, вносить ли представления об их увольнении в парламент.



Позже Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка.