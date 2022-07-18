Зеленский назначил временного главу СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Малюк является первым заместителем главы СБУ. Теперь ему поручено временно исполнять обязанности руководителя спецслужбы.

17 июля Зеленский своим указом отстранил Ивана Баканова от обязанностей главы СБУ. Также была отстранена Ирина Венедиктова с должности генпрокурора.



Президент объяснил, что счел их работу неудовлетворительной из-за большого объема преступлений против национальной безопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами России.



В Офисе президента пояснили, что отстранение Баканова и Венедиктовой — это еще не увольнение. Будут проведены служебные проверки, после чего Зеленский решит, вносить ли представления об их увольнении в парламент.