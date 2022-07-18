Зеленський: 28 співробітників СБУ буде звільнено

Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрову ревізію СБУ. За його словами, звільнення у спецслужбі пов'язані з неефективністю роботи на окремих напрямках.



«Відбувається кадрова ревізія Служби безпеки. Вирішується питання про звільнення 28 службовців. Різний рівень, різні напрямки. Але основи схожі – незадовільні результати роботи. Я дякую всім, хто вірно та ефективно служить державі», – заявив він у відеозверненні 18 липня.

17 липня Зеленський своїм указом усунув Івана Баканова від обов'язків голови СБУ. Також було усунуто Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.



Президент пояснив, що вважав їхню роботу незадовільною через великий обсяг злочинів проти національної безпеки та зв'язків представників силових структур зі спецслужбами Росії.



В Офісі президента пояснили , що усунення Баканова та Венедиктової — це ще не звільнення. Буде проведено службові перевірки, після чого Зеленський вирішить, чи вносити уявлення про їхнє звільнення до парламенту.



Пізніше Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Василя Малюка.