Світ в Україні буде укладено на умовах РФ, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.



Медведєв зазначив, що Білий дім постачає зброю Україні.



«Росія ж досягне всіх поставлених цілей. І буде мир. За наших умов», — запевняє він.



Заступник голови Ради безпеки РФ уточнив, що «мир буде» не на тих умовах, «про які верещать у Європі та за океаном».

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Раніше Медведєв заявив, що вважає відмову України чи країн НАТО визнати Крим російським — загрозою для РФ.