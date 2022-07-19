Зеленский сменил руководство СБУ в четырех областях

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Соответствующие указы публикованы на сайте главы государства.



Так, президент уволил Руслана Григоренко с должности главы управления СБУ в Сумской области и назначил на эту должность Эдуарда Федорова.



С поста руководителя управления СБУ в Днепропетровской области уволен Владимир Краснянский. На эту должность назначен Сергей Лысак.



При этом указом №509/2022 глава государства освободил Лысака с поста начальника управления СБУ в Житомирской области.



Иван Рудницкий освобожден с должности главы Закарпатского облуправления спецслужбы и назначен главой Полтавской, а Евгений Борзилов уволен с должности Полтавского облуправления СБУ и назначен главой Закарпатской.



Кроме того, президент Украины подписал указ №516/2022 о назначении начальником управления СБУ в Харьковской области Александра Куця.



Должность руководителя Житомирского облуправления спецслужбы таким образом остается вакантной.



Куць в 2015-17 годах возглавлял управление СБУ в Донецкой области, затем – Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. В 2018-19гг был руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации.