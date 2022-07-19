Зеленський змінив керівництво СБУ у чотирьох областях

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у Сумській, Полтавській, Закарпатській та Дніпропетровській областях. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.



Так, президент звільнив Руслана Григоренка з посади голови управління СБУ у Сумській області та призначив на цю посаду Едуарда Федорова.



З посади керівника управління СБУ у Дніпропетровській області звільнено Володимира Краснянського. На цю посаду призначено Сергія Лисака.



При цьому указом №509/2022 глава держави звільнив Лисака з посади начальника управління СБУ у Житомирській області.



Івана Рудницького звільнено з посади голови Закарпатського облуправління спецслужби та призначено головою Полтавської, а Євгена Борзилова звільнено з посади Полтавського облуправління СБУ та призначено головою Закарпатської.



Крім того, президент України підписав указ №516/2022 про призначення начальником управління СБУ у Харківській області Олександра Куця.



Посада керівника Житомирського облуправління спецслужби в такий спосіб залишається вакантною.



Куць у 2015-17 роках очолював управління СБУ у Донецькій області, потім – Головне управління СБУ у Донецькій та Луганській областях. У 2018-19 рр. був керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.