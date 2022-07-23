ЗСУ відбили штурм у напрямку Сіверська — зведення Генштабу

23 липня 2022, 09:32

ЗСУ відбили штурм у напрямку Сіверська — зведення Генштабу

Російські окупанти зробили спроби штурму у напрямку Сіверська. Українські військові відбили окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Слов'янському напрямі активних дій з боку противника не відзначалося. Противник обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки та інших населених пунктів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська українські військові успішно відбили.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

«Ворог знову вів штурмові дії у напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС, і знову зазнав втрат і відійшов», — наголосили у штабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка та інших. Також противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам'янки.

Нагадаємо, 22 липня в результаті обстрілу у Сіверську було поранено мирного жителя. Є постраждалі від обстрілів й в інших містах Донеччини.

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