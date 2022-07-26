Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Российская армия накрыла огнем 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть жертвы

26 июля 2022, 10:57

Российская армия накрыла огнем 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть жертвы

В Донецкой области российские войска за сутки обстреляли 10 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей, в том числе ребенка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается правоохранителями, что все удары были направлены по домам граждан и гражданской инфраструктуре региона.

По три раза подверглись обстрелу Авдеевка и Бахмут, где оккупанты снова ударили по школе. Также прилеты российских снарядов зафиксированы в Красногоровке, Марьинке, Торецке, Соледаре, пгт Большая Новоселка, селах Тоненькое, Георгиевка, Нетайлово.

Разрушены и повреждены вражескими обстрелами 13 жилых домов, учебное заведение, предприятие по производству соли. Еще оккупанты сожгли оккупанты поле с пшеницей.

Обстреливали российские войска Донецкую область авиацией, ракетами, артиллерией, РСЗО «Град».

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что Вооруженные силы Украины отразили попытки штурмов оккупантов на Краматорском и Бахмутском направлениях. 

Еще по теме

Места
Донецкая область
Организации
полиция Донецкой области
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
«ДНР» переводит городские телефоны на российский код
12:04
В Донецке сообщили о последствиях пожара на нефтебазе
09:47
«ДНР»: Погиб житель Горловки, ранены двое подростков и трое взрослых
08:22
В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе
00:16
Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►
22:32
В сети появился «план эвакуации Крыма»: что известно? «Крым сегодня» ►
21:51
СММ ОБСЕ отвергла обвинения против задержанных сотрудников в Донецке и Луганске
18:55
 «ЛНР»: Городские телефоны Луганска переводят на российский код
18:33
В Старомихайловке из-за обстрела ранена девочка — «ДНР»
18:24
«ДНР» заявила о гибели мужчины и ранении двух женщин из-за обстрела Горловки
17:25
«ДНР» собирается использовать мариупольский аэропорт в «военно-гражданских» целях
14:55
Российских «отказников» удерживают на подконтрольной «ЛНР» территории — СМИ
13:15
В планах оккупантов восстанавливать захваченный Мариуполь в три этапа — СМИ
11:22
В Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта – Андрющенко
10:38
«ЛНР»: В ходе обстрела Рубежного погибли четыре человека
все новости
13:20
В Затоке из-за ракетных ударов пострадал мужчина
13:05
Глава Донетчины рассказал о значительных разрушениях инфраструктуры «Артемсоли»
12:59
«ДНР» переводит городские телефоны на российский код
12:32
В Днепропетровской области показали последствия вчерашнего обстрела региона
12:32
На Донетчине вернули энергоснабжение в три района
12:22
Владимир Зеленский показал последствия обстрелы Одесской области
12:04
В Донецке сообщили о последствиях пожара на нефтебазе
11:38
Украина вернула тела 25 погибших военных
11:10
«ДНР» заявила о намерении захватить Донецкую область до конца августа
10:57
Российская армия накрыла огнем 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть жертвы
10:29
ВСУ отразили штурмы армии РФ на Краматорском и Бахмутском направлениях — Генштаб
09:47
«ДНР»: Погиб житель Горловки, ранены двое подростков и трое взрослых
09:42
Большинство атак российских войск на Луганскую область отбиты ВСУ — Гайдай
09:23
Из-за обстрелов Донецкой области погибли три человека
08:56
Армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Николаевской и Одесской областям
все новости
ВИДЕО
В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе
26 июля, 08:22
Кремлевский план восстановления Мариуполя. Российские «отказники» в плену на Луганщине. Главное за день ►
26 июля, 00:16
В сети появился «план эвакуации Крыма»: что известно? «Крым сегодня» ►
25 июля, 22:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты