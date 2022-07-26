Российская армия накрыла огнем 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть жертвы

В Донецкой области российские войска за сутки обстреляли 10 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей, в том числе ребенка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Отмечается правоохранителями, что все удары были направлены по домам граждан и гражданской инфраструктуре региона.

По три раза подверглись обстрелу Авдеевка и Бахмут, где оккупанты снова ударили по школе. Также прилеты российских снарядов зафиксированы в Красногоровке, Марьинке, Торецке, Соледаре, пгт Большая Новоселка, селах Тоненькое, Георгиевка, Нетайлово.

Разрушены и повреждены вражескими обстрелами 13 жилых домов, учебное заведение, предприятие по производству соли. Еще оккупанты сожгли оккупанты поле с пшеницей.

Обстреливали российские войска Донецкую область авиацией, ракетами, артиллерией, РСЗО «Град».



Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что Вооруженные силы Украины отразили попытки штурмов оккупантов на Краматорском и Бахмутском направлениях.