Російська армія накрила вогнем десять населених пунктів Донецької області за добу. Є жертви

На Донеччині російські війська за добу обстріляли 10 населених пунктів, убили та поранили мирних жителів, у тому числі дитину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Зазначається правоохоронцями, що всі удари були спрямовані по домівках громадян та цивільній інфраструктурі регіону.

По три рази зазнали обстрілу Авдіївка та Бахмут, де окупанти знову вдарили по школі. Також прильоти російських снарядів зафіксовані у Красногорівці, Мар'їнці, Торецьку, Соледарі, смт Велика Новосілка, селах Тоненьке, Георгіївка, Нетайлове.

Зруйновано та пошкоджено ворожими обстрілами 13 житлових будинків, навчальний заклад, підприємство з виробництва солі. Ще окупанти спалили поле із пшеницею.

Обстрілювали російські війська Донецьку область авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ "Град".



Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що Збройні сили України відбили спроби штурмів окупантів на Краматорському та Бахмутському напрямках.