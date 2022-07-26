Грэм Филлипс. Фото с его страницы в VK

Великобритания внесла в санкционный список еще 42 человека, среди которых британский гражданин — пророссийский блогер Грэм Филлипс. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.



В пояснении к санкциям сказано, что Филлипс создает и публикует медиаконтент, «поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».



Санкции включают заморозку счетов.

Грэм Филлипс стал известен благодаря репортажам из зоны конфликта на востоке Украины, которые показывал российский госканал Russia Today.



В июле 2014 года Филлипса депортировали из Украины, однако он продолжил съемки на неподконтрольной властям части Донбасса. Свою деятельность он продолжает и после широкомасштабного вторжения войск России в Украину.