Великобританія ввела санкції проти свого громадянина — проросійського блогера Грема Філліпса

26 липня 2022, 16:19

Великобританія ввела санкції проти свого громадянина — проросійського блогера Грема Філліпса

Грем Філліпс. Фото з його сторінки у VK Грем Філліпс. Фото з його сторінки у VK

Великобританія внесла до списку санкцій ще 42 особи, серед яких британський громадянин — проросійський блогер Грем Філліпс. Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

У поясненні до санкцій сказано, що Філіпс створює та публікує медіаконтент, який «підтримує та пропагує дії та політику, які дестабілізують Україну та підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України».

Санкції включають заморожування рахунків.

Грем Філліпс став відомий завдяки репортажам із зони конфлікту на сході України, які показував російський держканал Russia Today.

У липні 2014 року Філіпса депортували з України, проте він продовжив зйомки на непідконтрольній владі частині Донбасу. Свою діяльність він продовжує після широкомасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

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