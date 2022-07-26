Удар по Затоке: разрушены пять жилых домов, повреждено более 15 баз отдыха

В результате ракетных ударов по Затоке Одесской области разрушены пять жилых домов, а также повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.



Как сообщила начальница координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталью Гуменюк пострадали два человека. Они получили помощь и отказались от госпитализации.



Также под огнем оккупантов оказался поселок в Одесском районе. Значительные разрушения получила база отдыха на реке Днестр. В здании повреждены остекление окон и фасад.



РФ нанесла удары по Одесской области с 13 самолетов, сообщил спикер сил Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат.



«Сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. Базирование самолетов - аэродром Ахтубинск. Около полпятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело 5 ракет по преимущественно Одесской области, район Затоки и другие места», - сказал Игнат на брифинге.



По его словам, через полчаса сразу же 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще 8 ударов ракетами Х-22 с акватории Черного моря.



«Уже в районе 5 часов утра, через полчаса сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования - на севере от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря, и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост», - рассказал Игнат.