Удар по Затоці: зруйновано п'ять житлових будинків, пошкоджено понад 15 баз відпочинку

Внаслідок ракетних ударів по Затоці Одеської області зруйновано п'ять житлових будинків, а також пошкоджено понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок, близько 80 торгових павільйонів. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.



Як повідомила начальниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк, постраждали двоє людей. Вони отримали допомогу та відмовилися від госпіталізації.



Також під вогнем окупантів опинилося селище в Одеському районі. Значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер. У будівлі пошкоджено скління вікон та фасад.



РФ завдала ударів по Одеській області з 13 літаків, повідомив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат.



«Спочатку було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків – аеродром Ахтубінськ. Близько півп'ятої були трьома цими літаками завдано ударів ракетами Х-59, вилетіло 5 ракет переважно Одеської області, район Затоки та інші місця», - сказав Ігнат на брифінгу.



За його словами, за півгодини відразу ж 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще 8 ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.



«Вже в районі 5 годин ранку, за півгодини одразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування – на півночі від України, аеродром Шайківка, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря, і звідти також завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж на Одещині, район Затоки, де знаходиться всім відомий міст», - розповів Ігнат.