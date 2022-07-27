После боя у Семигорья оккупанты отошли с потерями — Генштаб ВСУ

Российская армия продолжает обстрелы населенных пунктов на Донбассе. Также предпринимаются попытки штурма. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чепиль, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Противник нанес авиаудар у Серебрянки. Активно задействовал БПЛА. Вел штурм в районе Верхнекаменского — успеха не имел, отошел.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вели стрелковые бои в районе Соледара, успеха не имели. Провели разведку боем у Семигорья. Потерпели огненное поражение и отошли с потерями. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опытное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и других. В районе Павлограда зафиксирован БПЛА противника.



Смотрите также: