Ракети, «Гради», снаряди 152 мм: В Авдіївці повідомляють про потужний обстріл

Авдіївка потрапила під сильний обстріл. Російські сили використовували різні види озброєння. Подробиці про руйнування та можливі жертви з'ясовуються. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».



Влада не називає деталі. За словами заступника начальника військової адміністрації міста Євгена Удовенка, обстріл був дуже сильний: по місту випущено 70 снарядів РСЗВ «Град», снаряди калібром 152 мм, ракети.



За словами власника продуктового магазину, так сильно, як сьогодні вранці, давно не обстрілювали: може, навіть — ніколи. Житель міста також повідомив, що по Авдіївці працювала артилерія, «Гради» та авіація.



Раніше про ракетний обстріл Авдіївки повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



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