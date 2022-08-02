Канцлер Германии опроверг информацию о сокращении военной поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию о сокращении военной помощи Германии Украине. По его словам, власти ФРГ отправляют Украине самое новое оружие. Он этом он рассказал в интервью Globe and Mail.



«Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере. Все они нуждаются в обучении украинских экипажей, и мы это также обеспечиваем», - сказал Шольц.



По словам канцлера, власти Германии поставили Украине все, что было в запасах Бундесвера: в том числе зенитные и противотанковые установки, а также боеприпасы. После Германия начала поставлять реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.



Полный список вооружения, которое Германия предоставила украинской армии, был обнародован 22 июня. В него вошли: семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 40 разведывательных дронов, 13 бронетранспортеров М113, 30 зенитных самоходных установок Gepard и три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом.