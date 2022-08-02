Канцлер Німеччини спростував інформацію щодо скорочення військової підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував інформацію щодо скорочення військової допомоги Німеччини Україні. За його словами, влада ФРН відправляє Україні найновішу зброю. Він про це він розповів в інтерв'ю Globe and Mail.



«Деякі з цих систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері. Всі вони потребують навчання українських екіпажів, і ми це також забезпечуємо», - сказав Шольц.



За словами канцлера, влада Німеччини поставила Україні все, що було в запасах Бундесверу: у тому числі зенітні та протитанкові установки, а також боєприпаси. Після Німеччина почала постачати реактивні системи залпового вогню та самохідні гаубиці.



Повний список озброєння, яке Німеччина надала українській армії, оприлюднили 22 червня. До нього увійшли: сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 40 розвідувальних дронів, 13 бронетранспортерів М113, 30 зенітних самохідних установок Gepard та три реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом.