Утром российская армия обстреляла Харьков, предварительно из ЗРК С-300

Утром 3 августа российская армия дважды обстреляла Харьков, ракеты оккупанты запустили из российского Белгорода. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, отметив, что по предварительной информации обстреляли город войска РФ из ЗРК С-300.



По словам Синегубова, в Холодногорском районе Харькова вражеская ракета попала в землю, а еще один снаряд ударил по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе, повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет.

Олег Синегубов рассказал также, что за прошедшие сутки войска РФ ненесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому и Изюмскому районам области, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Он отметил, что в результате обстрела Чугуева были повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар.

Также глава Харьковской ОВА сообщил, что в Золочевской общине горел частный дом

«На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники продолжают держать позиции и наносить врагу потери. На Харьковском направлении враг предпринял попытку пойти вперед в районе Кочубеевка – Дементиевка, но получив отпор, отступил с потерями», — написал Синегубов.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что около пяти утра 3 августа в городе прогремели мощные взрывы, обстрелами оккупантов был разрушен супермаркет.