Вранці російська армія обстріляла Харків, попередньо із ЗРК С-300

Вранці 3 серпня російська армія двічі обстріляла Харків, ракети окупанти запустили з Бєлгорода. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зазначивши, що за попередньою інформацією обстріляли місто війська РФ із ЗРК С-300.



За словами Синегубова, у Холодногірському районі Харкова ворожа ракета потрапила в землю, а ще один снаряд вдарив по території цивільного промислового об'єкту у Новобаварському районі, пошкоджено будівлю. Попередньо постраждалих немає.

Олег Синегубов розповів також, що минулої доби війська РФ наносили удари по Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районам області, пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Він зазначив, що внаслідок обстрілу Чугуєва було пошкоджено складські приміщення навчального закладу, сталася пожежа.

Також голова Харківської ОВА повідомив, що у Золочівській громаді горів приватний будинок.

«Наші захисники продовжують тримати позиції та завдавати ворогу втрат. На Харківському напрямку ворог здійснив спробу піти вперед в районі Кочубеївка – Дементіївка, але, отримавши відсіч, відступив з втратами», — написав Синєгубов.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що близько п'ятої ранку 3 серпня в місті прогриміли потужні вибухи, обстрілами окупантів було зруйновано супермаркет.