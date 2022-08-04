В центре Донецка обстреляли район у «Донбасс паласа»

В центре Донецка под обстрел попал район возле гостиницы «Донбасс палас». Последствия удара публикуют очевидцы.
На видео видно, что повреждения получили фасасад и остекления гостиницы. По предварительной информации, есть жертвы.
Недалеко, в театре оперы и балета, проходило прощание с командиром боевиков Ольгой Качурой («Корсой»).
Обновлено. Число погибших в результате обстрела центра Донецка возросло до пяти человек, шестеро ранены сообщает «ДНР».
Наслідки прильоту біля «Донбас паласу» в Донецьку. Повідомляють про одного загиблого та пораненихhttps://t.co/m43uruVeDY pic.twitter.com/WCU6UV1MTv— Новости Донбасса (@novostidnua) August 4, 2022