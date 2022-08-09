Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Бои на Донбассе. Бахмут и Авдеевка в огне. В Краматорске «денацифицировали» пасеку.

Тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцево — Институт изучения войны.

Продолжается эвакуация. Полиция вывозит людей из Марьинки под обстрелами.

Продолжаются бои на Луганщине. Северодонецк повторяет судьбу Мариуполя.

В Мариуполе оккупанты используют украинских военнопленных для эксгумации тел погибших. В городе продолжается принудительная мобилизация.

Обстрелы в Донецке. Под огнем Кировский и Киевский районы. Также звучат взрывы в Макеевке.

Российский чиновник привез в Еленовку, где погибли украинские военнопленные, «международных экспертов» из КНДР, Никарагуа и Стивена Сигала.

Один из пленных бойцов украинского подразделения «Медведи» умер в СИЗО на подконтрольной «ДНР» территории.