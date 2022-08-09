Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►

09 августа 2022, 23:30

Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Бои на Донбассе. Бахмут и Авдеевка в огне. В Краматорске «денацифицировали» пасеку.
  • Тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцево — Институт изучения войны.
  • Продолжается эвакуация. Полиция вывозит людей из Марьинки под обстрелами.
  • Продолжаются бои на Луганщине. Северодонецк повторяет судьбу Мариуполя.
  • В Мариуполе оккупанты используют украинских военнопленных для эксгумации тел погибших. В городе продолжается принудительная мобилизация.
  • Обстрелы в Донецке. Под огнем Кировский и Киевский районы. Также звучат взрывы в Макеевке.
  • Российский чиновник привез в Еленовку, где погибли украинские военнопленные, «международных экспертов» из КНДР, Никарагуа и Стивена Сигала.
  • Один из пленных бойцов украинского подразделения «Медведи» умер в СИЗО на подконтрольной «ДНР» территории.

Еще по теме

Места
Краматорск Авдеевка Марьинка Зайцево Бахмут Еленовка
Организации
Азов ДНР ЛНР
Люди
Денис Пушилин Стивен Сигал
Прочее
Война Дайджест

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:30
Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►
22:32
В Минобороны прокомментировали пожар на авиабазе в Крыму
21:49
Город разрушен: «ЛНР» не планирует восстанавливать захваченную силами РФ Попасную
21:00
«ДНР»: В Донецке ранены ребенок, мужчина и женщина
19:53
В России хотят объединить захваченные населенные пункты Николаевской и Херсонской областей
19:40
В Еленовку привезли «западных журналистов». По росТВ показали немца, который 20 лет живет в России
18:44
«ДНР» намерена пустить поезда на оккупированные части Запорожской и Херсонской областей
18:12
Стивен Сигал приехал в оккупированную Еленовку, где погибли военнопленные
15:58
В Крыму произошли взрывы на военном аэродроме
15:52
Проведение любых «референдумов» возможно исключительно в режиме фейковых новостей — Данилов
15:02
ВСУ взорвали склад с боеприпасами российских войск в оккупированном Геническе
13:46
Самопровозглашенный глава Херсонской области Сальдо в стабильно тяжёлом состоянии — росСМИ
13:17
В Херсонском облсовете предупредили жителей Скадовска о планах оккупантов провести зачистку
12:01
В Донецке два человека погибли в результате обстрела
10:20
Для обстрела СИЗО Еленовки войска РФ, возможно, использовали огнеметы «Шмель» — «Азов»
все новости
23:30
Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►
23:29
На Днепропетровщину переехали 11 больниц из Харьковской и Луганской областей
22:58
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые
22:32
В Минобороны прокомментировали пожар на авиабазе в Крыму
21:49
Город разрушен: «ЛНР» не планирует восстанавливать захваченную силами РФ Попасную
21:16
«АТБ» прекращает работу в Донецкой области
21:14
В Запорожье опровергли слухи о «массовой эвакуации»
21:00
«ДНР»: В Донецке ранены ребенок, мужчина и женщина
20:23
Армия РФ пошла на штурм в районе Спорного, но ВСУ вынудили оккупантов отступить
19:53
В России хотят объединить захваченные населенные пункты Николаевской и Херсонской областей
19:40
В Еленовку привезли «западных журналистов». По росТВ показали немца, который 20 лет живет в России
19:20
В Бахмуте два человека получили осколочные ранения во дворе собственного дома - ГСЧС
18:53
Кабмин начал работать над госбюджетом на 2023 год
18:44
«ДНР» намерена пустить поезда на оккупированные части Запорожской и Херсонской областей
18:12
Стивен Сигал приехал в оккупированную Еленовку, где погибли военнопленные
все новости
ВИДЕО
Армия РФ продвигается на Бахмут. В Еленовку привезли «экспертов» и Стивена Сигала. Главное за день ►
09 августа, 23:30
В Крыму произошли взрывы на военном аэродроме
09 августа, 15:58
ЧП и обвалы на крымских трассах: детали трагедий. Возвращение коронавируса. «Крым сегодня» ►
08 августа, 23:40

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты