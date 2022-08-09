Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►

09 серпня 2022, 23:30

Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Бої на Донеччині. Бахмут та Авдіївка у вогні. У Краматорську «денацифікували» пасіку.
  • Тактичною метою росіян на південь від Бахмута є контроль над Зайцевим - Інститут вивчення війни.
  • Триває евакуація. Поліція вивозить людей із Мар'їнки під обстрілами.
  • Тривають бої на Луганщині. Сєвєродонецьк повторює долю Маріуполя.
  • У Маріуполі окупанти використовують українських військовополонених для ексгумації тіл загиблих. У місті продовжується примусова мобілізація.
  • Обстріли у Донецьку. Під вогнем Кіровський та Київський райони. Також лунають вибухи у Макіївці.
  • Російський чиновник привіз до Оленівки, де загинули українські військовополонені, «міжнародних експертів» з КНДР, Нікарагуа та Стівена Сігала.
  • Один із полонених бійців українського підрозділу «Ведмеді» помер у СІЗО на підконтрольній «ДНР» території.

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