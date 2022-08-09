Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Бої на Донеччині. Бахмут та Авдіївка у вогні. У Краматорську «денацифікували» пасіку.
- Тактичною метою росіян на південь від Бахмута є контроль над Зайцевим - Інститут вивчення війни.
- Триває евакуація. Поліція вивозить людей із Мар'їнки під обстрілами.
- Тривають бої на Луганщині. Сєвєродонецьк повторює долю Маріуполя.
- У Маріуполі окупанти використовують українських військовополонених для ексгумації тіл загиблих. У місті продовжується примусова мобілізація.
- Обстріли у Донецьку. Під вогнем Кіровський та Київський райони. Також лунають вибухи у Макіївці.
- Російський чиновник привіз до Оленівки, де загинули українські військовополонені, «міжнародних експертів» з КНДР, Нікарагуа та Стівена Сігала.
- Один із полонених бійців українського підрозділу «Ведмеді» помер у СІЗО на підконтрольній «ДНР» території.