Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Бої на Донеччині. Бахмут та Авдіївка у вогні. У Краматорську «денацифікували» пасіку.

Тактичною метою росіян на південь від Бахмута є контроль над Зайцевим - Інститут вивчення війни.

Триває евакуація. Поліція вивозить людей із Мар'їнки під обстрілами.

Тривають бої на Луганщині. Сєвєродонецьк повторює долю Маріуполя.

У Маріуполі окупанти використовують українських військовополонених для ексгумації тіл загиблих. У місті продовжується примусова мобілізація.

Обстріли у Донецьку. Під вогнем Кіровський та Київський райони. Також лунають вибухи у Макіївці.

Російський чиновник привіз до Оленівки, де загинули українські військовополонені, «міжнародних експертів» з КНДР, Нікарагуа та Стівена Сігала.

Один із полонених бійців українського підрозділу «Ведмеді» помер у СІЗО на підконтрольній «ДНР» території.