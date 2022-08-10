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Оккупанты обстреливали Циркуны весь день, одна жительница ранена — Синегубов

10 августа 2022, 09:48

Оккупанты обстреливали Циркуны весь день, одна жительница ранена — Синегубов

В Харьковской области наибольшее количество разрушений в результате боевых действий за минувшие сутки зафиксировано в селе Циркуны, которое подверглось практически непрерывному обстрелу. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние – среднее», - написал Синегубов.

По его словам, в Харькове обстрелов зафиксировано не было. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

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