В Харьковской области наибольшее количество разрушений в результате боевых действий за минувшие сутки зафиксировано в селе Циркуны, которое подверглось практически непрерывному обстрелу. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние – среднее», - написал Синегубов.



По его словам, в Харькове обстрелов зафиксировано не было. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.