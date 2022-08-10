У Харківській області найбільша кількість руйнувань внаслідок бойових дій за минулу добу зафіксована у селі Циркуни, яке зазнало практично безперервного обстрілу. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«Зруйновано приватні домоволодіння, господарські споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, її стан– середні», - написав Синєгубов.



За його словами, у Харкові обстрілів зафіксовано не було. Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.