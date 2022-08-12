У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»

Пожежа на території «Донтехпоснаба» у Донецьку. Фото: Олексій Кулемзін

У Донецьку через обстріл згорів склад підприємства «Донтехснаб» у Калінінському районі міста.



Як повідомив «мер» Донецька Олексій Кулемзін, внаслідок влучення снарядів на складі почалася пожежа. За його інформацією, внаслідок пригоди постраждали двоє людей.



«Внаслідок обстрілу "Донтехснаб" по вул. Сігова, 2а поранення отримали двоє чоловіків 1963 та 1964 років народження», — зазначив Кулемзін.



У «МНС» угруповання «ДНР» повідомили, що об 11:46 пожежу було локалізовано. Ліквідація займання продовжується.



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