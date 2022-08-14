Піски залишаються під контролем України

14 серпня 2022, 12:04

Піски залишаються під контролем України

Селище Піски Покровського району Донецької області залишається під контролем Збройних Сил України, незважаючи на заяви окупантів про його захоплення. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

 Він підкреслив, що ситуація там важка і тривають інтенсивні бої. Вночі, 14 серпня, росіяни знову спробували штурмувати селище.
Водночас загарбники вже тиждень брешуть про те, що вони нібито повністю контролюють Піски.

Крім Пєсков є ще кілька гарячих точок у Донецькій області . Зокрема, окупанти намагаються штурмувати Красногорівку, біля Первомайського тривають бої, а 13 серпня російські війська знову спробували йти в наступ на Мар'їнку.

 За словами Череватого, протягом майже півроку збройні сили Росії демонструють своє безсилля тим, що не можуть захопити селище Піски, яке є передмістем Донецька. Піски під контролем України є показником міцності У СУ , що дуже не подобається окупантам.

Крім того, після захоплення Лисичанська росіяни не мають більше жодних досягнень на фронті. Водночас Черевий наголосив, що і «успіх» росіян у Лисичанську є лише результатом тактичного відступу ЗСУ, який допоміг перегрупуватися та завдавати більше втрат агресору.

Представник Східного угруповання військ зазначив, що біля селища розташований Донецький аеропорт. Однак окупанти навряд чи зможуть його використати для подальших дій. А еродром фактично зруйнований через бойові дії 2014 — початку 2015 років . Для відновлення аеропорту необхідні системні роботи.

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