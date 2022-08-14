Энергетики вернули свет почти семи тысячам семей на Донетчине

За последние сутки специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» возобновили электроснабжение в 13 населенных пунктах Донецкой области, полностью или частично обесточенных из-за обстрелов.



Как сообщает пресс-служба компании, это позволило вернуть свет в дома 6 975 семей региона.



«Основные усилия энергетики сосредоточили на Бахмутской громаде, которая подвергается непрерывным атакам врага. Несмотря на это, почти ежедневно аварийным бригадам ДТЭК удается восстанавливать свет. Работы производят с разрешения военных. В сутки запитали еще 5 тысяч домохозяйств. А также оперативно восстановили поврежденные после обстрелов сети в Славянской, Селидовской и Марьинской громадах», — говорится в сообщении.



В компании отмечают, что горячие боевые действия, продолжающиеся по всей линии фронта, продолжают разрушать сети и энергооборудование. На территории Донецкой области без электроснабжения остаются 95 населенных пунктов, где бригады энергетиков не могут работать.



Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Великоновоселковское, Волновахское, Никольское, Лиманское, Славянское и Торецкое.



«Специалисты энергокомпании обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины», — заверили в «ДТЭК Донецкие электросети».

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