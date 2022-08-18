Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область «Ураганами»

Российская армия нанесла удары по двум районам Днепропетровской области – Криворожскому и Никопольскому. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, отметив, что Никопольский район был атакован дважды.

По словам Резниченко, жилые кварталы Никополя были обстреляны 15 снарядами ствольной артиллерии, ранена 57-летняя женщина, она госпитализирована. В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Также обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

Валентин Резниченко также сообщил, что Криворожский район был обстрелян врагом «Ураганами». Российская армия ударила по Апостоловской общине, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Великой Костромке Зеленодольской общины до тысячи человек остались без света из-за удара оккупантов накануне вечером, сейчас в населенном пункте чинят поврежденную линию.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска утром 18 августа нанесли ракетные удары по Харькову, есть жертва и раненые. По его словам, из-за попаданий началось несколько пожаров.