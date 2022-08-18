Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область «Ураганами»

Російська армія вдарила по двох районах Дніпропетровської області – Криворізькому та Нікопольському. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, зазначивши, що Нікопольський район був атакований двічі.

За словами Резніченка, житлові квартали Нікополя були обстріляні 15 снарядами ствольної артилерії, поранено 57-річну жінку, її госпіталізовано. У місті пошкоджено 15 приватних будинків, школу, автомобілі, магазин та храм. Також обстрілами зачепило кілька газопроводів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

Валентин Резніченко також повідомив, що Криворізький район був обстріляний ворогом "Ураганами". Російська армія вдарила по Апостолівській громаді, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

У Великій Костромці Зеленодольської громади до тисячі людей залишилися без світла через удар окупантів напередодні ввечері, зараз у населеному пункті ремонтують пошкоджену лінію.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що російські війська вранці 18 серпня вдарили ракетами по Харкову, є жертва та поранені. За його словами, через попадання снарядів почалося кілька пожеж.