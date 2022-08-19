На Донетчине «Черный тюльпан» ищет тела погибших

В Донецкой области работают ассоциация «Плацдарм» и поисковый отряд «Черный тюльпан». Они занимаются розыском и возвращением тел погибших украинских военных и гражданских людей. Об этом сообщает областная военная администрация.



Сейчас поисковый отряд разбирает завалы, где могут быть тела погибших — в населенном пункте, где еще недавно шли бои. Найденные останки они передают в морг, куда приезжает полиция. После фиксации тело отправляют на ДНК-экспертизу. И далее передают родным для захоронения.



Несмотря на постоянные обстрелы и множество взрывоопасных предметов, волонтеры продолжают поиски погибших.



«Каждый человек должен быть похоронен достойно», — говорит руководитель «Черного тюльпана» Алексей Юков.